Soluções para pessoas é nova aposta da Lockton

A Lockton anunciou que um de seus departamentos mais importantes, a área de Benefícios para Funcionários, se transformará em Lockton People Solutions, com o objetivo de apoiar os clientes da empresa nas áreas de: experiência e engajamento de colaboradores, benefícios e remuneração total, além de mensurar e gerenciar esses programas.

“A maneira como falávamos sobre os nossos negócios precisava evoluir para refletir melhor as transformações do mundo e como aconselhamos e apoiamos nossos clientes atualmente”, disse Tom Schaffler, presidente do Comitê Executivo da Lockton People Solutions nos EUA.

Segundo o executivo, as empresas, num âmbito global, precisam de ajuda para engajar sua força de trabalho, recrutar e reter talentos e impulsionar a eficiência de seus negócios. “O novo nome traduz melhor o modo como ajudamos nossos clientes a atingirem esses objetivos”, pontua Schaffler.

O lançamento da Lockton People Solutions ocorre em um momento em que a forma como as pessoas trabalham está sendo desafiada e os empregadores estão sob pressão para atrair e reter seus talentos.

As empresas devem, agora, não apenas oferecer pacotes de benefícios atraentes, mas também criar experiências positivas para os trabalhadores e gerar engajamento, compreensão e satisfação. Tudo isso enquanto continuam a detectar deficiências e vantagens competitivas.

“Sob essa nova perspectiva, a corretora oferece uma variedade de soluções de capital humano que se adaptam a cada um de seus clientes, com o firme propósito de promover a compreensão, o envolvimento e a satisfação dos colaboradores. Além de ajudar as empresas a agregarem pacotes competitivos, com todas as remunerações e benefícios, que permitem gerenciar e medir a eficácia de seus programas, ao mesmo tempo”, explica Concepción Hernández, diretora executiva de Soluções de Pessoas da Lockton México.

Além do extenso programa de benefícios e consultoria que já era oferecido pela corretora, a vertical Lockton People Solutions será dividida em três (3) categorias: Experiência e Comprometimento do Colaborador; Benefícios e Remuneração Total e Medição e Administração.

Segundo Marcello Avena, diretor de People Solutions Brasil, essa transformação coloca a Lockton como a mais completa consultoria em termos de soluções para alcançar o equilíbrio entre atrair e reter talentos, além de gerenciar custos e promover o bem-estar de colaboradores pelo Brasil afora.

“A Lockton People Solutions ajudará as organizações a serem mais bem-sucedidas e a melhorar a vida das pessoas, fornecendo um conjunto de soluções para atender às necessidades das empresas que operam no ambiente atual”, conclui Avena.

N.F.

Revista Apólice