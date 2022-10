Seguros Unimed desenvolve ferramenta online para corretores

Uma das principais diretrizes da Seguros Unimed é o relacionamento com o corretor, principal parceiro de negócios da empresa. Por isso, a empresa estabeleceu uma série de iniciativas para aumentar as vendas dos seus produtos, como o Calcule+, nova ferramenta que ajudará os corretores a potencializar as vendas dos produtos da Seguradora, como o GlobalVida.

Disponível no Portal do Corretor Seguros Unimed, o Calcule+ é um cotador totalmente online conta e com diferenciais como navegação mais simples e intuitiva, cálculo em poucos segundos, assinatura digital, transmissão da proposta e três planos que podem ser personalizados. Além disso, traz novos limites de capital para coberturas complementares, ficando mais fácil diferenciar os grupos de sócios/diretores e funcionários.

“A Seguros Unimed tem entre seus pilares o investimento em tecnologia e inovação digital, visando potencializar negócios e tornar o dia a dia do corretor mais simples. E é justamente isso o que esta nova plataforma vai proporcionar: rapidez na cotação e na efetivação da proposta, o que todo vendedor procura”, conta Wilson Leal, diretor de Mercado e Tecnologia da seguradora.

O Calcule+ teve seu lançamento no início de outubro e está disponível para todos os Corretores cadastrados da Seguros Unimed.

O portfólio do ramo Vida da companhia é destinado a soluções para pessoas físicas e jurídicas. Hoje, a Companhia é a 14ª no ranking de mercado de seguro de Pessoas e conta com quase 4 milhões de clientes no Brasil.

N.F.

Revista Apólice