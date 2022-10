Seguro para Dentistas ajuda na gestão do consultório

Compartilhar no

Na Odontologia é comum que os dentistas sejam os donos dos consultórios onde trabalham. Em meio a uma complexa rotina de trabalho, precisam equilibrar a gestão financeira, o controle da agenda, a reputação da clínica, além da coordenação de funcionários e de fluxo intenso de informações importantes.

Ciente dessa realidade, a Akad Seguros desenvolveu um produto de proteção exclusivo para os dentistas. A seguradora preparou ainda uma oferta para celebrar o Dia Mundial do Dentista, dando 7% de desconto para os profissionais que contratarem o seguro até o dia 10 de outubro.

A Akad preparou sete exemplos de coberturas especiais pensadas exclusivamente para que os dentistas possam se proteger de eventuais imprudência, imperícia ou negligência nas negociações de pacotes de viagens.

Despesas de defesa

O Seguro pagará os honorários advocatícios, laudos periciais, depósitos recursais, sucumbências e demais despesas necessárias do processo de defesa nas esferas Cível, Administrativa e Criminal.

Danos a documentos de clientes

Quando ocorrer algum dano aos documentos de clientes sob responsabilidade do segurado, o seguro fará o ressarcimento de todos os custos para recomposição e eventuais prejuízos reclamados, inclusive para extravio, furto ou roubo.

Ressarcimento

Se o segurado for notificado ou tomar conhecimento de algum fato causado pela prestação dos serviços profissionais, que possam acarretar uma reclamação futura por parte do Terceiro, o segurado poderá acionar o seguro e caracterizada a cobertura, o ressarcimento é feito sem a necessidade de ação judicial ou mesmo reclamação formal.

Danos à reputação

Na hipótese do segurado sofrer um dano à sua reputação decorrente da sua prestação de serviço profissional, o seguro cobrirá as despesas necessárias para assessoria de imprensa e assessoria de reabilitação de imagem, para a preservação da reputação do segurado.

Custos emergenciais

Caso o segurado tenha que fazer qualquer tipo de contratação ou pagamento deforma intempestiva com o intuito de mitigar ou minorar os possíveis impactos deum sinistro e que não haja tempo hábil de comunicar a seguradora, a seguradora fará o devido reembolso de tais despesas.

Honorários retidos

Se o terceiro entender que o serviço prestado pelo segurado causou algum dano e se recusar a pagar os honorários devidos ou caso o mesmo desista acionar o seguro na justiça e o segurado concorde em isentá-lo dos honorários devidos, o seguro pagará o prejuízo pelo não recebimento dos honorários.

