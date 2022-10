Com o cenário de incertezas vivido nos últimos tempos, em grande parte decorrente da pandemia, a reflexão sobre a importância do planejamento financeiro individual e familiar entrou no radar dos brasileiros. E, quando se fala em longo prazo, o seguro de vida é um dos instrumentos mais versáteis disponíveis, o que tem levado uma crescente parcela da população a demonstrar interesse pelo produto. Prova disso é que, apenas no primeiro semestre de 2022, a Susep (Superintendência de Seguros Privados) registrou um aumento de 12,1% nos prêmios do seguro de vida e acidentes pessoais no país. Na Bradesco Vida e Previdência, o aumento foi ainda mais expressivo, chegando a 16,2%. Mas, na hora de contratar, muitas pessoas ainda esbarram em uma grande dúvida: “qual o seguro de vida mais adequado para mim?”

Essa modalidade de proteção pode atuar como um aliado na organização das finanças pessoais e em casos de perda de renda, além de ser um facilitador no planejamento sucessório e garantir tranquilidade diante de imprevistos, como um acidente, doença grave, internação hospitalar ou um funeral. Para esclarecer os benefícios e diferenciais do produto, Bernardo Castello, diretor da seguradora, aponta as principais características que devem ser levadas em conta na hora da contratação.

“O aumento da procura, somado ao forte avanço do mercado, deu origem a um imenso leque de produtos, com opções de coberturas personalizáveis e assistências que se encaixam nos mais diferentes perfis. Por isso, antes de contratar um seguro de vida, é essencial que o futuro segurado tenha em mente os seus objetivos e necessidades. É importante deixar claro que não existe um produto melhor que o outro, mas sim o que melhor se encaixa no seu atual momento de vida”, explica o executivo. “Nesse sentido, reforçamos a importância do corretor de seguros como o profissional capacitado a ajudar nessa escolha e fornecer informações precisas sobre o produto”, complementa.

Os seguros de vida são divididos em duas grandes vertentes: em grupo e individual. Dentro do individual existem, ainda, algumas categorias, proporcionando ao segurado uma gama de opções que podem se encaixar aos seus diferentes momentos de vida.

Entenda mais sobre os principais seguros de vida disponíveis:

Seguro de Vida Individual: O Seguro de Vida Individual é contratado pelo próprio segurado, com o apoio de um corretor de seguros. A diversidade de oferta de coberturas e assistências, de acordo com as necessidades e os objetivos de cada pessoa, o torna a melhor opção quem busca proteção para si e seus dependentes em todos os ciclos de vida.

“O Seguro de Vida Individual é um grande aliado no planejamento financeiro, protegendo o segurado em eventualidades, como acidentes, afastamento temporário do trabalho ou mesmo doenças graves”, comenta Bernardo Castello.

No caso de doenças graves, por exemplo, o seguro pode contribuir para custear as despesas do tratamento, incluindo gastos com hospitais e remédios, entre outros. Já com relação ao afastamento do trabalho, o segurado pode optar por planos que oferecem a cobertura Diária por Incapacidade Temporária, por meio da qual receberá um valor correspondente ao período do afastamento, de acordo com as condições ajustadas no contrato.

Além das coberturas, o Seguro de Vida Individual também oferece uma série de assistências, como orientação Nutricional e Psicológica; Cesta Natalidade, para atender às primeiras necessidades do bebê, e Assistência PET para cães ou gatos, entre outras.

O Seguro de Vida Individual pode ser Temporário ou Vitalício, podendo ainda prever resgate de parte dos valores.

Seguro de Vida Temporário: Trata-se de uma modalidade indicada para quem busca proteção para necessidades momentâneas ou transitórias. Pode ser útil, por exemplo, para assegurar a manutenção da renda e do padrão de vida da família em caso de ausência do provedor principal, até a formação dos filhos.

“Vale ressaltar que, pelo fato de o plano ser temporário, o segurado deve ficar atento ao período e à revisão da cobertura, para que estejam sempre adequados às suas reais necessidades”, aconselha Bernardo.

Nessa modalidade, também se encaixa o Seguro Viagem, que oferece suporte ao segurado em viagens nacionais ou internacionais, incluindo coberturas que podem contemplar utilização de serviços de saúde, extravio de malas e outras necessidades.

Seguro de Vida Vitalício: Trata-se de uma proteção válida por toda a vida do segurado, com coberturas para morte natural ou acidental. “O Seguro de Vida Vitalício proporciona ao segurado uma grande comodidade: ele não precisa ser renovado periodicamente. O valor pago poderá sofrer reajustes, quando não for previsto resgate, ou poderá ser o mesmo atualizado apenas pela inflação, quando for previsto resgate de parte dos valores pagos”, explica o especialista.

Resgate de parte dos valores pagos: O Seguro de Vida Resgatável mescla as proteções de um Seguro de Vida Individual com a vantagem do acúmulo do valor investido, que pode ser resgatado no futuro caso não seja utilizado, garantindo o bem-estar e a formação de uma reserva financeira. Na prática, funciona da seguinte forma: a seguradora aplica parte do valor mensal pago pelo segurado (prêmio), que poderá usufruir dos benefícios e coberturas do seguro durante a vigência da apólice ou, no futuro, optar por resgatar esse dinheiro.

“No caso de uma doença grave, por exemplo, o segurado tem a opção de resgatar o valor investido no seguro para arcar com as despesas do tratamento médico, como remédios, cuidadores, etc. Porém, caso não precise utilizar o seguro, ele pode resgatar o montante para fazer uma viagem ou comprar um automóvel, por exemplo”, pontua Castello.

O valor inicial investido em um Seguro de Vida Resgatável tende a ser mais alto do que nas demais modalidades. Entretanto, durante a vigência do contrato, não sofre reajuste, sendo corrigido somente pelos índices de preços. Além disso, a comparação não deve ser focada na diferença de preço, e sim no objetivo desejado e nos benefícios a serem proporcionados pelo plano no prazo estabelecido.

Seguro de Vida Coletivo: Também conhecido como Seguro de Vida em Grupo, é aquele que as empresas oferecem dentro do pacote de benefícios para promover a proteção dos seus funcionários. É contratado e pago diretamente pela empresa da qual o segurado faz parte ou pela associação/sindicato a que a empresa pertença.

“Essa modalidade também traz segurança aos familiares. Caso ocorra algum incidente de trabalho com o segurado, que muitas vezes é o principal provedor de renda da família, o seguro dará o suporte necessário. Portanto, se a sua empresa ainda não oferece um seguro de vida em grupo, converse com a equipe de RH sobre os benefícios de contar com essa proteção”, afirma Castello.

Apesar de muito importante para garantir amparo e segurança no ambiente de trabalho, esse seguro não substitui o individual. “Na verdade, um deve complementar o outro”, explica o executivo.

E como escolher a melhor opção?

Procure um corretor de seguros e informe-se sobre as soluções mais indicadas para as suas necessidades e o seu momento de vida.

