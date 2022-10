Santander passa a oferecer seguros de Vida e Acidentes Pessoais

O Santander Brasil lançou dois novos seguros para pessoa física, Vida e Acidentes Pessoais, com diferenciais que já começam na contratação: livre de burocracia e sem o uso de papel, a jornada é totalmente concluída em menos de cinco minutos. O Banco reduziu a etapa de adesão e passa a fazer somente três perguntas ao cliente, em substituição aos processos tradicionais.

A oferta inicial é gerada por meio de inteligência de dados, que sugere os serviços mais indicados para o perfil do contratante. O que não impede que o cliente escolha as coberturas e assistências e ainda personalize a importância segurada, com coberturas que vão de R$ 50 mil a 3 milhões.

Segundo Murilo Riedel, diretor da Vertical de Seguros do Santander, ao contratar a proteção o cliente tem acesso a opções de coberturas e assistências mais flexíveis, podendo escolher só aquelas adequadas ao seu perfil. Para isso, os dois novos produtos do Santander ampliaram a quantidade de assistências voltadas à saúde e ao bem-estar do segurado inclusas nas apólices.

“O cliente que, por exemplo, utilizar as quatro consultas online com especialistas que o seguro oferece, disponíveis no produto de Vida, poderá chegar a ter o seguro de graça, pois somente o valor das consultas já equivalem ao custo do seguro”, explica o executivo. Além disso, os seguros possibilitam a contratação de cobertura para doenças graves, cobertura de Diária por afastamento temporário e ainda contam com descontos na locação de aparelhos ortopédicos e compra de medicamentos.

Os dois novos produtos, desenvolvidos em parceria com a Zurich Santander, oferecem coberturas e assistências sem distinção de gênero, com limite de idade ampliado, de 65 para 70 anos no Vida e de 70 para 80 anos no Acidentes Pessoais, e não fazem restrição a categorias profissionais no momento da contratação, que pode ser feita pelo aplicativo do banco, na agência ou via Central de atendimento. Mais informações estão disponíveis no link.

Revista Apólice