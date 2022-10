Santander e Mapfre fecham parceria para ofertar seguros no Auto Compara

A partir desta semana, os clientes que utilizam o Auto Compara, plataforma de contratação de seguros do Santander Brasil, já podem cotar, comparar preços e adquirir proteções para carros e motos da Mapfre. Com a nova parceria comercial, o portal, que atualmente está com mais de 50 mil acessos por mês, vai ampliar em 15% o portfólio de soluções para o segmento automotivo.

A Mapfre se junta a outras seis seguradoras na prateleira do Auto Compara. O mercado brasileiro representa a segunda maior operação no mundo da empresa espanhola. Já o segmento de automóveis também evolui e, no primeiro semestre de 2022, registrou crescimento de 40,9% em volume de prêmios em relação ao mesmo período de 2021.

Segundo Ronaldo Rondinelli, CEO do Auto Compara, a entrada da seguradora vai contribuir para uma meta bastante ousada da insurtech do Santander: dobrar de tamanho até o final de 2024. “Com mais essa opção em nosso portfólio, o mercado passa a legitimar cada vez mais o Auto Compara como solução completa na web para contratar um seguro de forma rápida e confiável”, afirma.

Para Luiz Padial, diretor de Automóvel da Mapfre, a parceria reforça ainda mais a estratégia da companhia em crescer a carteira de forma eficiente, disciplinada e com qualidade, atendendo às atuais necessidades dos consumidores de seguros auto e moto. “Nosso objetivo com a integração ao Auto Compara é aproveitar a força das marcas para ter mais capilaridade com esse novo canal de vendas e ampliar nossa carteira de forma constante e rentável”, comenta. “Temos buscado inovação, eficiência, qualidade e aprimoramento contínuo de nossas soluções, e chegar ao Auto Compara mostra que estamos alinhados com as atuais demandas do mercado e do cliente, que quer cada vez mais facilidade e simplificação”, acrescenta o executivo.

O Auto Compara é uma plataforma 100% digital lançada em 2010 para permitir ao dono do carro poder cotar sozinho os preços das apólices para o seu veículo e comparar as propostas das seguradoras. Em 2021, passou oferecer, também, a venda online de proteção para o veículo. E, em 2022, em parceria com a Europ Assistence, o Auto Compara passou a oferecer também serviços de assistências automotivas para quem não tem seguro.

Toda a proposta do portal gira em torno da ideia de ser simples, rápido e acessível para clientes de todas idades e perfis. Como utiliza a base de dados de clientes do Santander, a jornada completa de contratação no Auto Compara, do preenchimento de dados pessoais, informações do carro ou da moto, até a efetivação da compra, pode ser feita em apenas três minutos. Não é necessário que o contratante responda até responda a 45 perguntas que em média são feitas pelas seguradoras. Após informar nome, CPF, endereço, marca, ano e modelo do veículo, o usuário recebe, em apenas dez segundos, cotações de todas as seguradoras parceiras.

