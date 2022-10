Sabemi promove campanha de conscientização sobre fraudes e golpes

Em um mundo cada vez mais conectado, é fundamental estarmos atentos às fraudes e aos golpes que, conforme pesquisas recentes, têm registrado um aumento exponencial no Brasil. De acordo com um levantamento do serviço de monitoramento de crédito Boa Vista, de janeiro a abril deste ano foram registradas cerca de 9 milhões de tentativas de fraude no comércio relacionadas à clonagem de cartão de crédito e a roubo de dados pessoais. Só em abril foram 2 milhões de casos, uma alta de 117% em relação ao mesmo mês de 2021. Outra pesquisa, da Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), indica que, em 2022, um em cada três brasileiros sofreu uma tentativa de roubo de informações como senhas de cartões e de contas.

Diante dessa realidade, e da variedade de golpes, incluindo aqueles em que pessoas mal-intencionadas se passam por funcionários da empresa, a Sabemi está lançando novamente uma campanha de conscientização voltada aos seus clientes e parceiros. Assim como nos anos anteriores, o objetivo é alertar sobre possíveis golpes relacionados a seguros e assistência financeira. Neste ano, a campanha prevê a publicação de dicas de prevenção no site e nas redes sociais, além do envio de e-mails, newsletters e SMS com informações sobre como é possível se proteger. “É nosso compromisso promover a conscientização dos nossos segurados e parceiros por meio da disseminação de informação sobre o assunto”, explica o head jurídico da seguradora, Felipe Rodrigues Lucas.

Dicas da Sabemi

Dentre os conteúdos que serão veiculados na campanha, estão orientações sobre os canais oficiais da Sabemi e a sua forma de comunicação com seus clientes e parceiros, bem como informações sobre o envio de documentos. A empresa recomenda atenção redobrada nas situações de pagamento do saldo devedor e análise de propostas, por exemplo, já que, algumas vezes, elas são falsas e sugerem a transferência de dívidas em troca da suposta capitalização de investimentos, para fazer o dinheiro render mais. Os cuidados com o sigilo de senhas e com a disponibilização de dados pessoais a terceiros são fundamentais para evitar estes problemas.

Outra dica importante é recusar o contato de terceiros que se apresentem em nome da empresa: a seguradora não atua em parceria com empresas de cobrança. Para dúvidas, a orientação é acessar os canais oficiais disponíveis no site da Sabemi. E, em caso de oferta de produtos e serviços falsos, o cliente ou parceiro deve entrar em contato pelo 0800 880 1900.

