Sabemi oferece subsídio mensal para a compra de medicamentos prescritos

A Sabemi Seguradora está lançando uma nova modalidade de assistência em seu portfólio de serviços. A partir de novembro, clientes da empresa poderão contratar a assistência que oferece um subsídio mensal de R$ 150,00 para a compra de todos os tipos de medicamentos genéricos que sejam prescritos via receita médica.

“Com essa nova assistência, estamos ampliando ainda mais o cuidado com os nossos segurados, que já contam com diversos serviços na área da saúde. Buscamos coberturas cada vez mais completas com o objetivo de atender as demandas de um mercado tão carente como o da saúde particular no Brasil”, afirma a head de Operações em Seguros da companhia, Vanessa Sorgatto.

O lançamento do novo serviço é resultado de um processo de reposicionamento desenvolvido pela Sabemi, ao longo dos últimos anos, com foco na consolidação da marca no mercado nacional. “Nossa missão é desenvolver produtos e serviços que atendam diversos públicos e perfis financeiros e que caibam no orçamento das famílias brasileiras. Trabalhamos com foco na economia, na comodidade, na praticidade e na segurança dos nossos segurados” cita a responsável por todo processo de implantação na área, a supervisora de Produtos Seguros da empresa, Jaqueline Testolin.

N.F.

Revista Apólice