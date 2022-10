Prevenção e manutenção de equipamentos garante ciclo produtivo no agronegócio

Uma máquina parada no campo pode trazer grandes prejuízos para o empresário do agronegócio. Visando proteger esse item vital para a produtividade, a Bradesco Seguros oferece proteção para equipamentos agrícolas que prevê cobertura contra danos materiais decorrentes de acidentes de causa externa ou mesmo em caso de eventos climáticos, tais como raio, vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo.

Muitos destes equipamentos agrícolas possuem alto valor (em milhões), sendo usualmente financiados, o que torna a contratação do seguro ainda mais primordial. “Nossa missão é otimizar o processo de análise de cobertura do risco, com a utilização de tecnologia e conhecimento humano na tomada de decisões. O seguro oferece toda a segurança e tranquilidade para manutenção da atividade produtiva e econômica”, declara Rodrigo Herzog, superintendente executivo de sinistros da companhia.

Proteção do seguro para diferentes realidades

Cada região do Brasil enfrenta suas particularidades no que tange a sinistros de equipamentos agrícolas. Em Alagoas e Pernambuco, o solo irregular tende a causar tombamentos do maquinário. Já em estados das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, maior região produtora, em período de safra, muitas máquinas operam 24h de forma seguida, levando à sobrecarga e, consequentemente, aos sinistros. Para mitigar o risco de um sinistro é preciso investir em cuidados com manutenção de equipamentos e peças.

Dentro do segmento, a Bradesco Seguros registra maior frequência de sinistros de perda parcial, que envolvem tombamento da máquina, colisões e similares, porém os mais severos são em decorrência de incêndios, que acabam levando à perda total do equipamento e ao pagamento de indenizações integrais.

N.F.

Revista Apólice