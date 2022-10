Qualicorp apresenta nova diretora de Transformação Digital e Tecnologia

A Qualicorp anunciou a chegada da nova diretora de Transformação Digital e Tecnologia, Márcia Wolff. A profissional tem por objetivo dar continuidade à estratégia da companhia de se tornar, cada vez mais, uma empresa com uma cultura data-driven (baseada em dados) e centrada no cliente.

Disposta a valorizar as potencialidades da plataforma digital, a organização tem aprimorado a jornada do cliente de uma forma ainda mais humanizada, utilizando dados para entrega de uma experiência cada vez mais resolutiva e com valor agregado. Prova disso é o novo Aplicativo (Super App), Bots, entre outras ferramentas de inteligência artificial. “Mas a transformação digital é colocar as pessoas no centro de nossas decisões e buscar entender as necessidades individuais, oferecendo sempre a melhor solução”, afirma a executiva.

Graduada em Ciência da Computação, Márcia possui MBA em Gestão Empresarial pelo IBMEC, além de cursos sobre liderança e inovação em instituições como MIT e Universidade de Stanford. Completou recentemente o PMD do IESE Business School. Foi também bolsista da Fundação Estudar, onde atua na seleção de jovens de alto potencial de liderança.

Com experiência em Tecnologia, liderança de projetos e operações de grande porte, a executiva já passou por empresas como Vivo, Oi, Claro e AXA Brasil. Ao longo de sua carreira, Márcia colaborou para a evolução tecnológica do mercado de telecomunicações, atuando também no aprimoramento da experiência de clientes e transformação digital das empresas.

Agora, nesse novo desafio, a profissional pretende seguir com o viés humano de gestão, utilizando a tecnologia para trazer resultados, sem deixar de valorizar as pessoas. “A tecnologia sozinha não quer dizer nada, são as pessoas que fazem a diferença”, destaca Márcia.

Desde 2019, a Qualicorp tem intensificado as iniciativas focadas em equidade de gênero, inclusão e diversidade, que levaram a 68% de mulheres entre seus funcionários e participação feminina em 59% dos cargos de liderança. A nova contratação faz parte da estratégia da companhia de diversificar a visão de negócios e valores corporativos, visando um ambiente que fomenta e respeita a igualdade de oportunidades.

N.F.

Revista Apólice