Prudential lança cobertura Doenças Graves para crianças

A Prudential do Brasil lançou o Prudential Minha Primeira Proteção, uma nova cobertura para doenças graves voltada para crianças e adolescentes com idades entre 2 e 13 anos. Atualmente, a empresa já conta com essa cobertura a partir de 14 anos. A primeira apólice, inédita no mercado brasileiro, foi emitida na segunda-feira, 10 de outubro, e o produto começa a ser comercializado em novembro.

Em fase final de implementação, o seguro poderá ser contratado diretamente pelos pais da criança, por um integrante da família ou qualquer outra pessoa que tenha relacionamento direto com o menor. O produto atende às demandas regulatórias da Susep (Superintendência de Seguros Privados) e prevê proteção para doenças graves como câncer, insuficiência renal terminal, paralisia de membros, além de cegueira ou surdez (somente por doença não infecciosa). Procedimentos médicos também estão contemplados na cobertura, incluindo, por exemplo, transplantes de órgãos.

Pioneira na venda de seguros individuais para doenças graves no Brasil com o primeiro produto lançado em 1994, a Prudential é, atualmente, líder no segmento com quase 50% desse mercado. A companhia oferece o maior capital segurado em doenças graves no valor de R$ 2 milhões. Para o novo produto, será possível contratar um capital segurado de $ 500 mil ou R$ 1 milhão.

“A cobertura de doenças graves para crianças é uma novidade no Brasil, e a Prudential do Brasil é, mais uma vez, pioneira no país. Contratar este produto é uma forma de proteger e garantir maior tranquilidade, segurança financeira e psicológica para as famílias nos momentos mais inesperados e delicados da vida”, afirma o vice-presidente de Marketing, Produtos e Digital, Carlos Cortez.

N.F.

