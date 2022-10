Prudential do Brasil e Santa Ritta Assessoria & Consultoria firmam parceria

A Prudential do Brasil acabou de firmar parceria com a Santa Ritta Assessoria e Consultoria. Em linha com a estratégia de expansão da seguradora no Sul do Brasil, o negócio tem ainda o objetivo de ampliar a captação e o atendimento aos corretores que atuam no segmento coletivo no estado do Paraná, especialmente no interior.

“Estamos muito entusiasmados com a parceria porque o propósito da Santa Ritta é muito similar ao da Prudential em relação aos corretores de Vida em Grupo. Assim como a seguradora, a assessoria quer atender os corretores em todas as suas necessidades e multiplicar para eles as possibilidades e benefícios tecnológicos que o mercado vem apresentando. Assim, conseguimos cumprir nosso propósito de oferecer a proteção de um seguro de vida a cada vez mais pessoas no país”, explica o diretor de Negócios do Canal Corretor da companhia, Erick Kluft.

O fundador da assessoria, José Antônio Santa Ritta, destaca o papel da nova parceria para empresa e para a atuação na região Sul do país. “Para nós a parceria com a Prudential é muito sólida e importante. A seguradora é uma das maiores do mundo, de extrema competência em seus sistemas e conceitos. Traçamos objetivos comuns e vamos juntos desenvolver a carteira de Vida em Grupo no estado do Paraná”, afirma o executivo.

N.F.

Revista Apólice