Prêmios Fundación Mapfre à Inovação Social estão com inscrições abertas

A Fundación Mapfre, instituição sem fins lucrativos que apoia iniciativas com grande potencial de impacto na sociedade, está com inscrições abertas para a sexta edição dos Prêmios Fundación Mapfre à Inovação Social, que conta com a colaboração da IE University como parceiro acadêmico. Até o dia 17 de novembro, os interessados poderão inscrever projetos com capacidade de transformação social para que possam concorrer ao aporte financeiro de 40 mil euros.

O prêmio abrange diversas regiões do mundo, como Brasil, outros países da América Latina, Europa e, como novidade desta edição, os EUA. “O objetivo dos Prêmios é possibilitar o crescimento de propostas que, pelas suas características, resolvam as necessidades sociais e melhorem as condições do mundo em que vivemos”, explica Fátima Lima, representante da entidade no país.

De todas as propostas recebidas, serão selecionados três finalistas para cada região: um para cada categoria promovida, que são:

Mobilidade Sustentável: A ideia desta categoria é reconhecer e aproximar da população iniciativas e soluções que contribuam para alcançar sociedades mais sustentáveis e seguras, bem como prevenir lesões no trânsito e de qualquer outra natureza, sempre no âmbito das lesões não intencionais;

Economia Sênior: O objetivo é reconhecer iniciativas inéditas que ofereçam soluções à população entre 55 e 75 anos nos âmbitos de ação da economia sênior;

Melhoria da Saúde e da Tecnologia Digital (E-Health): O intuito é promover iniciativas que contribuam a partir da tecnologia (e-health) para ter uma vida mais saudável e ajudar na prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças.

De todos os projetos apresentados, serão escolhidos 12 finalistas (3 finalistas por categoria e região) que receberão sessões de coaching da IE University e ganharão ainda uma viagem para Madri, na Espanha, onde poderão apresentar o projeto para uma banca examinadora em evento com a presença de especialistas e potenciais financiadores. Além do valor monetário, os ganhadores receberão mentorias especializadas em habilidades de apresentação, especialista em comunicação, relações públicas e especialista no crescimento de projetos de inovação social, além de consultoria profissional gratuita sobre os aspetos comerciais de seus respectivos projetos.

Lastro de impacto social por meio da inclusão

“Observando as dificuldades de alguns colegas e alunos, passei a estudar e desenvolver o primeiro protótipo de um robô baseado em um cão-guia para deficientes visuais, através de materiais reciclados e de baixo custo”, afirma Neide Sellin, CEO e criadora da Lysa Cão Guia Robô. Após anos procurando uma maneira de colocar o projeto em prática, Neide se deparou com a oportunidade da premiação da Fundación Mapfre no Brasil em 2021, sendo selecionada e contemplada pela instituição.

“Para o nosso negócio foi uma virada de chave para o networking com grandes instituições do nosso ramo, além de uma oportunidade de desenvolvimento a nível internacional. O investimento da Fundación Mapfre foi o estopim para alavancar ainda mais o desenvolvimento e reconhecimento da Lysa no mercado, pois é única no mundo e, desde então, vem impactando positivamente as pessoas”, completa a CEO.

O processo de inscrição será online, neste link, e estará aberto até às 23h59 (CET) de 17 de novembro de 2022. O sistema permite abrir o formulário de inscrição e salvar. Desta forma, os candidatos poderão completá-lo em diferentes momentos, e realizar seu envio, desde que a fase de inscrição ainda esteja aberta.

N.F.

Revista Apólice