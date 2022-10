Prêmios emitidos pelas resseguradoras chegam a R$ 15,3 bi no primeiro semestre

Um mapeamento feito pela Austral Re, o Austral Report, revelou os principais destaques do mercado de seguros e resseguros no primeiro semestre do ano. Os prêmios emitidos das resseguradoras evoluíram positivamente e se mantém na tendência de crescimento, atingindo a marca de R$ 15,3 bilhões.

As principais linhas impactadas pelo crescimento foram os segmentos de Rural, Patrimonial, Pessoal Coletivo e Automóvel. A sinistralidade, por sua vez, se manteve em alta, chegando a R$ 16,7 bilhões em sinistros ocorridos e um percentual de 110,9% frente a 94,9% no período passado.

Em decorrência desta deterioração dos sinistros, e embora tenha sido verificada melhora do índice de despesa administrativa no período e estabilidade dos custos de aquisição, o mercado fechou com índice combinado de aproximadamente 121%, contra 95,1% no período passado. O total de patrimônio líquido das resseguradoras locais foi aproximadamente R$ 6,8 bilhões em junho/22, com um ROAE de -16,4% no período.

Com análises específicas das principais linhas de negócio, o Austral Report destaca o forte impacto negativo da linha de agronegócio no resultado do período de análise. As perdas atingiram recorde histórico nos seis primeiros meses, atingindo a marca de 265% de sinistralidade para as resseguradoras locais e 133% para as seguradoras do setor. Na contramão deste movimento, o segmento de property, por sua vez, apresentou melhora nas sinistralidades das resseguradoras, atingindo a marca de 88,2% para as resseguradoras locais, contra 104% no período de dezembro/2021.

O panorama geral das seguradoras demonstrou uma melhora de resultado dos últimos 12 meses, e uma contínua evolução de prêmios emitidos que ultrapassaram a marca de 155 bilhões. O índice combinado do período atingiu a marca de 93,3% contra 95,1% no período passado, e a melhora do índice está atrelada a uma maior recuperação com resseguro no período.

Nas parcelas cedidas entre empresas do setor de seguros, registrou-se R$ 25,0 bilhões em prêmios, R$ 4,5 bilhões em comissão de resseguro e R$ 20,4 bilhões em sinistro (sinistralidade cedida de 111,1%).

A empresa acredita que o mercado continuará crescendo ao longo do ano, impactado pela forte retomada da economia pós pandemia e ao momento de mercado atual, que encontra-se bastante endurecido com aumento de taxas em diversos segmentos. As informações do Austral Report podem ser acessadas no link.

