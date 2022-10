Prêmio Melhores do Seguro: Humanização digital

Os problemas identificados pela Vencorr se dividem em 5 pilares: falta de canais de distribuição de seguro mais sólidos, burocracia, sistema adequado e integrado, limites de crescimento do corretor e alcance de clientes limitado.

Para enfrentar estes problemas a empresa investiu na humanização digital. Através da rede da Vencorr, entregamos uma experiência digital com acolhimento humano.

– Desenvolvimento Digital: Aumento do alcance de clientes com gerenciamento de redes sociais, e análise dos dados do negócio em tempo real e na palma da mão.

– Gerenciamento Simples: Gerenciamento de todos os processos de uma corretora de seguros num único lugar de maneira fácil e rápida

– Plataforma Integrada: Projetamos nossa plataforma para ter uma integração completa, entre marketing, vendas e administrativo do seu negócio.

– Mentoria Individual: Apoio dos nossos Anjos Comerciais na construção e execução do plano de negócio.

CROSS SELL AUTOMATIZADO

Quando o corretor fecha um seguro com o seu cliente final, o sistema faz uma análise de dados e identifica qual outro tipo de seguro mais se enquadra no perfil daquele cliente, e automaticamente oferece um novo seguro de outro segmento, com todas as opções de valores e companhias, sem a necessidade do esforço do corretor para identificar a oportunidade.

ÁREA DE APOIO DE VENDAS E MARKETING

O SuperApp Umbrella conta com a implementação de um canal de apoio de marketing, que auxilia no desenvolvimento digital do corretor, dando suporte para ele aprender a se posicionar em redes e canais digitais de maneira coerente e alinhada com o perfil de seus respectivos públicos alvos. Uma das ferramentas desse canal é o e-mail marketing, onde os franqueados da marca podem automatizar a comunicação com seus clientes via email, otimizando e potencializando o processo de comunicação com seus leads.

O SuperApp Vencorr auxilia o corretor no seu posicionamento online em redes digitais, como Instagram e Facebook, com um calendário de postagens semanais prontas que possuem uma estratégia de abordagem, comunicação e conversão de seus seguidores, elaborados pela equipe de marketing da Vencorr. O conteúdo é anexado com antecedência no sistema pela nossa equipe e o cliente precisa apenas baixar a imagem e publicar em sua rede social.

Inscreva sua empresa na edição 2022 do Prêmio Melhores do Seguro aqui.

FORMATOS DE COTAÇÕES

O Umbrella conta com uma tecnologia de formulários dinâmicos onde é possível alterar “on demand” ou criar formulários na própria interface gráfica do CRM, evitando assim esforços com time de TI e podendo ter formulários altamente flexíveis que atendam melhor o cliente e que qualquer pessoa do time de CRM seja capaz de criar e alterar tanto os formulários como os campos e seções do mesmo.

BACKOFFICE INTEGRADO

O umbrella conta com um time especialista em vários ramos de seguro que servem como consultores para nossos clientes, onde os mesmos ficam disponíveis para tirar dúvidas, conduzir processos mais complexos de fechamento de negócios, dar dicas sobre o aumento de produtividade e vendas, também é feito um plano de negócio individualizado para as necessidades de cada um de nossos clientes levando em consideração a região de onde ele trabalha.

SINISTRO

Com a nossa ferramenta nosso cliente fica despreocupado quanto a isso, nosso time de back office faz toda a tratativa necessária e atualiza o nosso cliente via o próprio sistema, ou seja, nosso cliente fica por dentro de todas as atualizações e alterações que foram feitas no sinistro e consegue manter seu cliente final também atualizado, do início até o resultado final.

Com a aplicação destes conceitos, verificamos o crescimento exponencial da corretora nos últimos 4 anos, com carteira de mais de 5 clientes e 240 pontos de vendas.

N.F.

Revista Apólice