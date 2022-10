Prêmio Melhores do Seguro: inovação acontece todos os dias

A participação no Prêmio Melhores do Seguro, promovido pela Revista Apólice há 12 anos, é muito mais simples do que se possa imaginar: basta inscrever uma ação da empresa que tenha contribuído para o seu desenvolvimento nas áreas de produtos, serviços, experiência do cliente, incentivo à diversidade, entre outras áreas.

O objetivo da Prêmio Melhores do Seguro é reconhecer publicamente ações transformadoras, que possam ser compartilhadas por diversas empresas. “Quando damos voz ao empreendedor, seja ele um empresário ou um líder interno, queremos mostrar ao mercado a capacidade das empresas de criarem medidas para resolver suas próprias dores”, explica Francisco Pantoja, diretor executivo da Revista Apólice.

Ao inscrever suas histórias, empresas passam a outro patamar, servindo de exemplo e benchmarking para outros profissionais. “Na edição de 2021, apresentamos desde produtos, como o Seguro sem Franquia, até ações de comunicação na rede Tik Tok. Assim, é possível entender toda a gama de possibilidades de ações para crescimento das empresas”, acrescenta Pantoja.

Se em 2021 a novidade foi a premiação de ações utilizadas pelas empresas durante a pandemia, para 2022 é a possibilidade de participação de empresas de quaisquer setores que compõem o mercado de seguros (seguradoras, resseguradoras, operadoras de planos de saúde, assistência 24h, prestadores de serviços etc). “Queremos agregar ao máximo os entes do setor para fomentar a troca de experiências e a integração das soluções”, completa o diretor executivo.

Conheça o regulamento do Prêmio Melhores do Seguro aqui.

Prêmio Melhores do Seguro

O objetivo deste reconhecimento é estimular a produção de relatos sobre iniciativas das empresas seguradoras, corretoras de seguros, de previdência privada, capitalização, resseguros e prestadoras de serviços para o setor, atuantes no Brasil, sobre suas ações inovadoras nos últimos 12 meses, cujos resultados obtidos foram significativos para seus negócios e/ou para o mercado de forma geral.

Kelly Lubiato

Revista Apólice