Case vencedor em 2021: Após constatar a falta de cuidado primário com a saúde, a Alper Consultoria em Seguros inovou e lançou, antes da pandemia da Covid-19, o Dr. Alper, uma plataforma healthtech de teleatendimento, que presta o atendimento primário aos usuários. O objetivo foi contribuir para que todas as pessoas de uma empresa, colaboradores e dependentes, tivessem acesso ao cuidado com a saúde através do atendimento médico de qualidade.

Além disso, o serviço contribui para reduzir as despesas da empresa com os reajustes dos planos de saúde, visto que muitas vezes a teleconsulta evita que o usuário vá até um pronto-socorro.

Em tempos de pandemia e, por conta do isolamento social, a telemedicina se mostrou uma grande aliada para evitar que as pessoas saíssem do isolamento para irem ao pronto-socorro por conta de resfriados ou qualquer outro tipo de enfermidade que não seja grave, evitando assim o contágio e a proliferação do vírus.

Com a chegada da pandemia, o Dr. Alper se mostrou ainda mais relevante e eficiente, já que os números de consultas presenciais caíram, porque as pessoas estavam com medo de serem contaminadas. Em contrapartida, verificou-se um crescimento nas consultas online. Embora o modelo de negócio fosse novo, neste caso, a pandemia contribuiu para mostrar a sua eficiência num curto espaço de tempo.

Com o Dr Alper, os colaboradores e seus dependentes podem realizar uma consulta médica e receber a orientação adequada sobre seu problema de saúde, com um atendimento sem custo para o cliente e com qualidade, gerando economia para a apólice de saúde, além de diminuir o absenteísmo, tempo e custo de deslocamento.

Dentro da plataforma healthtech, o cliente também tem acesso aos serviços de telepsicologia, telenutrição, meditação, carteirinha do plano de saúde, acompanhamento de gestantes e feed de conteúdo focado em saúde.

Com pouco mais de um ano de atuação, o Dr Alper atingiu 87,5% de NPS. Do total de atendimentos realizados virtualmente, apenas 4,5% foram encaminhados ao PS devido à urgência do caso. Além disso, com a redução no número de idas ao PS, o Dr Alper contribuiu para uma redução significativa no reajuste dos planos dos seus clientes.

