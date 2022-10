Porto Seguros e Volkswagen reforçam parceria no Novo Polo

Assim como nos lançamentos da Volkswagen em 2021, com o Taos, Nivus e T-Cross, o seguro Auto da Porto Seguros, a Volkswagen Financial Services e a montadora mantêm a parceria para o Novo Polo. Os clientes do seguro Auto da empresa que comprarem o veículo da categoria Highline ou Comfortline (opcional) poderão acionar o Seguro Volkswagen diretamente do painel multimídia do carro, por meio do app da seguradora no sistema VW Play.

O aplicativo será disponibilizado no painel multimídia e permitirá que o cliente acione o seguro de maneira ágil, pois o sistema localiza o veículo diretamente pelo GPS, sem que o segurado precise digitar o endereço da solicitação. Além disso, o app disponibilizará os detalhes da mensalidade do seguro e o acesso via IOS, sistema utilizado pelos celulares da Apple.

“A chegada do Novo Polo reforça a parceria e o compromisso que o seguro Auto da Porto Seguros vem tendo com a Volkswagen, em inovar com tecnologias que facilitem e melhorem a experiência do cliente, trazendo agilidade e facilidade ao segurado.”, explica Jaime Soares, diretor-executivo de Auto da Porto Seguro.

Outros canais de atendimento do Seguro Auto da Porto Seguros

O Porto Seguros Auto segue um plano de investimento em seus canais digitais de autoatendimento, cuja expectativa é que, a partir da experiência, sigam conquistando os clientes com experiências rápidas e funcionais.

– WhatsApp: criado no segundo semestre de 2019, a ferramenta já tem sido uma das principais fontes de acionamentos no Porto Seguros Auto em todo o Brasil.

– Solicitações: o cliente pode verificar e solicitar os acionamentos para auto ou residência (guincho, táxi, chaveiro, troca de pneu, linha branca, elétrica, hidráulica). Pelo WhatsApp, também é possível acompanhar o deslocamento do prestador que está em curso para atendimento, além de transações financeiras como status de pagamento, 2ª via do boleto e regularização de parcela vencida.

Como funciona? O segurado adiciona o número (11) 3003-9303 no WhatsApp e, ao acionar o canal, recebe a mensagem da Assistente Virtual para escolher entre as opções disponíveis.

– Portal do Cliente: área de acesso ao segurado para consultas de apólice, coberturas e chamados para serviços

Solicitações

– Consultar a apólice;

– Avisar e acompanhar sinistro;

– Coberturas;

– Solicitar e agendar serviços para residência;

– Agendar serviços nos Centros Automotivos Porto Seguro.

Como funciona? O cliente faz o cadastro na área “minha conta” no site da Porto.

Chat: canal de atendimento para quaisquer informações ao segurado.

