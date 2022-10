Porto Seguro Bank patrocina exposição de 50 anos de Grandes Prêmios no Brasil

A etapa brasileira da Fórmula 1 chega ao Autódromo de Interlagos (SP) entre os dias 11 e 13 de novembro, mas os fãs do esporte motor podem se antecipar e conferir de perto uma exposição que irá celebrar os 50 anos dos Grandes Prêmios realizados no Brasil. A mostra, que tem patrocínio da Porto Seguro Bank, será instalada na Oca do Parque Ibirapuera, em São Paulo, e vai reunir carros, capacetes, troféus, entre outros objetos dos pilotos que fizeram história na competição.

A exposição poderá ser visitada entre os dias 18 de outubro e 20 de novembro, entre terça e domingo, das 10h às 21h. Clientes dos cartões Porto Seguro Bank terão 15% de desconto na compra de ingressos, disponíveis no site da Eventim: Os preços variam de R$ 50,00 (de quarta à sexta e nos finais de semana no período da manhã) à R$ 150,00 (sessões especiais aos sábados e domingos). Às terças a entrada é gratuita.

A visitação ao espaço acontecerá com horário agendado. Cada grupo é limitado a 200 pessoas e tem duração de 60 minutos. Quem for à exposição aos sábados e domingos ainda poderá participar da GarageFest com DJs e telões para assistir as últimas corridas do mundial, no México, EUA, São Paulo e Abu Dhabi.

Acervo

A exposição transporta o visitante a uma verdadeira viagem no tempo, por meio de fotografias, vídeos, equipamentos, e acessórios de grandes pilotos brasileiros, como José Carlos Pace, Ayrton Senna e Emerson Fittipaldi e Rubens Barrichello, durante as etapas da competição que ocorreram nos autódromos de Interlagos, em São Paulo, e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

