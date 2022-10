Porto realiza ação para celebrar o mês do corretor

Em celebração ao Mês do Corretor, a Porto realiza na próxima segunda-feira, 31 de outubro, um evento em formato híbrido para estreitar o relacionamento com corretores de todo o Brasil. Com o apoio da Porto Educ, a ação será realizada na sede da seguradora, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da companhia no YouTube.

A companhia irá receber o consultor Renato Ribeiro, da consultoria Love My Job, que irá apresentar a palestra “Criando autoridade com influência utilizando os meios digitais”. A ideia é abordar como os corretores podem construir seu conteúdo através do storytelling, criar autoridade utilizando os meios digitais, além de compartilhar conhecimentos sobre como ser um influenciador em sua área de atuação e como identificar o cliente ideal utilizando a técnica do Mapa da Empatia.

Serviço

Evento: Mês do Corretor – Palestra: Criando autoridade com influência utilizando os meios digitais

Local: Sede da Porto (Alameda Barão de Piracicaba, 618, Campos Elíseos, São Paulo/SP)

Data e horário: 31 de outubro, a partir das 8h (Welcome Coffee. Às 9h, palestra com transmissão ao vivo pelo YouTube da Porto).

N.F.

