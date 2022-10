Porto promove campanha de incentivo para corretores

A Porto Seguro promove até 31 de dezembro a campanha ‘Pra sempre vida’, com foco em comissão e agenciamento para corretores. A ação oferece 5% de comissionamento extra vitalício mensal ou agenciamento vitalício na renovação do seguro, e o corretor pode resgatar esses bônus ao fechar novas vendas do Seguro Vida do Seu Jeito para seus segurados.

A campanha tem o objetivo de apoiar os parceiros da Porto na comercialização e explorar o potencial do produto no mercado. Mais informações sobre a campanha e as características do Vida do Seu Jeito estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice