Porto lança novo produto para o mercado do agronegócio

A fim de atender a necessidade de mercado no agronegócio, a Porto Seguros lançou na última sexta-feira, 21 de outubro, o seguro Patrimonial e Penhor Rural, um produto que oferece proteção para máquinas e equipamentos agrícolas, residências e benfeitorias, placas solares e mercadorias.

“Nós sentimos que um seguro mais abrangente é uma necessidade dos nossos segurados. Os patrimônios da propriedade são de extrema importância para o desenvolvimento do trabalho e necessitam de uma segurança contra eventuais danos que podem ocorrer com o equipamento, principalmente quando afetados pelos fenômenos climáticos adversos.”, explica Jarbas Medeiros, diretor-executivo de Ramos Elementares da companhia.

O lançamento abrange vários setores do agronegócio, além do maquinário agrícola, o Seguro Patrimonial e Penhor Rural agora cobrem o patrimônio do produtor, as suas benfeitorias e suas produções, as mercadorias. Segundo Medeiros, “o objetivo da Porto é oferecer ao produtor um serviço completo, que garanta a tranquilidade para o seu negócio, com atendimento de qualidade e eficiência.”.

O Agronegócio da Porto Seguros já é bem consolidado no mercado, com atendimentos para produtos Horta, Pomar e Grãos desde 2007. Com a nova proposta, a empresa deseja alcançar quase a totalidade dos produtos e serviços realizados no ambiente do agronegócio, de modo a apoiar e reduzir grandes prejuízos com fatores externos.

