Porto lança campanha promocional com foco no seguro de RC Profissional

A Porto Seguros promove até o dia 31 de outubro uma campanha promocional com foco nos seguros de Responsabilidade Civil Profissional voltada a diversas categorias profissionais. A ação oferece 10% de desconto na contratação de seguros novos e renovações de congêneres. A iniciativa ainda conta o período em que celebramos os dias do Corretor (12), dia do Médico (18) e do Dentista (25) e visa, além da comemoração, apoiar os corretores na comercialização e explorar o potencial deste segmento.

O seguro de Responsabilidade Civil é uma solução que garantem as perdas financeiras relativas à responsabilidade atribuída ao profissional, em consequência das ações e/ou omissões no exercício da atividade profissional. As coberturas amparam os custos para defesa em ações judiciais, danos morais, custos para restituição de imagem entre outras. Mais informações estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice