Pablo Ricoldy é o novo diretor Comercial da Brasilseg

A Brasilseg tem um novo diretor comercial. Trata-se do executivo Pablo Ricoldy, que, até então, era o responsável pela Superintendência de Varejo do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul. Com experiência na área comercial de instituições financeiras, o novo diretor terá como missão a continuidade do crescimento sustentável da empresa.

Ricoldy é bacharel em Direito pela CESUMAR (Centro Universitário de Maringá), com pós-graduação em Gestão Estratégica Pública e Privada pela Universidade Tuiuti, do Paraná e MBA Executivo em Negócios Financeiros, pela FGV.

Ao longo de seus 22 anos de BB, Ricoldy teve vivência em diversas frentes da empresa, em especial entre 2000 e 2014. A partir de tal ano, atuou como superintendente Comercial em diversas regiões do país e, a partir de 2020, como superintendente Estadual em alguns estados do Norte e no Rio Grande do Sul.

“O momento atual é de grandes oportunidades para o mercado de seguros, que tem investido fortemente em inovação para atender às novas demandas. O ano de 2022 tem sido de transformação para a Brasilseg, com o fortalecimento das vendas no canal Banco e com uma atenção especial à ampliação de parcerias, buscando uma diversificação de canais, com o objetivo de levar conveniência e proximidade aos nossos clientes e ampliar a nossa base. Espero, com o engajamento de todo o time Brasilseg, impulsionar ainda mais essa transformação, de forma a potencializar os resultados”, afirma Ricoldy.

No 1º semestre de 2022, a Brasilseg emitiu R$ 6,6 bilhões em prêmios, resultado 21,2% maior que o conquistado no mesmo período do ano anterior. O ramo Empresarial foi um dos destaques, com crescimento de 29,6%, impulsionado principalmente pelo aumento da contratação de seguros para máquinas não-agrícolas.

N.F.

Revista Apólice