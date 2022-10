Outubro Rosa: Seguro de vida é aliado no tratamento de câncer de mama

EXCLUSIVO – A campanha Outubro Rosa foi criada em 1990 como uma ação internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, visando compartilhar informações e promover acesso ao diagnóstico e tratamento da mazela. A iniciativa começou nos Estados Unidos, através da união de vários Estados Americanos que promoviam ações voltadas ao combate da doença.

De acordo com dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer), o câncer de mama é a primeira causa de morte pela doença na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto na região Norte. Ainda segundo o Instituto, o problema afeta cerca de 2,3 milhões de mulheres no país. O primeiro ato relacionado ao Outubro Rosa no Brasil aconteceu em 2002, quando o Obelisco do Parque Ibirapuera, em São Paulo, ficou iluminado com a cor rosa.

Para enfrentar a luta contra o câncer de mama, o seguro de vida pode ser um grande aliado. Atualmente as seguradoras passaram a oferecer apólices desenvolvidas especificamente para mulheres, nas quais a segurada recebe o benefício ainda em vida, caso seja diagnosticada com a doença, podendo usar o dinheiro para custear o tratamento. Entre as coberturas básicas do seguro, estão:

– Morte: É garantido o pagamento do seguro de 100% do capital segurado contratado para esta cobertura em caso de morte natural ou acidental da segurada, observadas as condições contratuais, desde que não se trate de risco expressamente excluído.

– Decessos: Garante a prestação do serviço ou o reembolso dos gastos com o sepultamento ou a cremação (onde existir este serviço no município de moradia habitual da cliente), até o limite do capital segurado contratado para esta cobertura, em caso de falecimento da segurada.

Na Tokio Marine, o produto Vida Mulher disponibiliza a cobertura de diagnóstico de câncer feminino, que abrange mama, útero, trompas e ovário, além de permitir indenização de até 25 tipos de doenças graves. O seguro também cobre as despesas médicas e hospitalares, o que permite o reembolso dos gastos para o tratamento em decorrência da doença. Além disso, a companhia disponibiliza uma série de assistências para as clientes, tais como o serviço de telemedicina Einstein Conecta; o aplicativo Vida Saudável; e descontos em medicamentos nas farmácias credenciadas, lojas e deliverys.

Segundo Marcos Kobayashi, diretor Comercial Nacional Vida da empresa, com o advento da pandemia, a sociedade passou a ter um novo olhar para os produtos de seguros, e o seguro de vida é uma modalidade que vem ampliando muito seu mercado no Brasil. “O aumento da incidência de casos de câncer e outras doenças graves é um ponto de atenção do mercado de seguros e, por isso, seguradoras e entidades do setor investem em campanhas, conteúdos e treinamentos aos corretores para que possam, de fato, atuar como consultores e orientar as seguradas da melhor forma possível”.

De acordo com dados divulgados pela FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), os prêmios diretos na cobertura contra Doenças Graves cresceram 24,53% no primeiro semestre de 2022 quando comparado ao mesmo período do ano passado, sendo a pandemia de Covid-19 um dos principais fatores para o aumento na procura por esse tipo de proteção. Para Hilca Vaz, diretora de Vida e Previdência da Mapfre, “é dever do mercado de seguros continuar desenvolvendo produtos com opções flexíveis que atendam todas as fases da vida e necessidades do cliente”.

Segundo a executiva, as seguradoras devem investir em uma comunicação mais transparente e objetiva para que mais pessoas estejam conscientes sobre a importância de estarem protegidas. “O corretor tem o papel fundamental neste processo de disseminar a necessidade do seguro, uma vez que ele é o profissional mais indicado para apuraras necessidades específicas do cliente e oferecer soluções personalizadas de acordo com o perfil do consumidor”.

