Os securitários e um futuro mais tranquilo

O Dia Nacional do Securitário, instituído pela Lei nº 12.640/2012, é comemorado na terceira segunda-feira do mês de outubro. Neste ano, a data de 17 de outubro evidencia a celebração de uma categoria imprescindível para que as famílias conquistem um destino mais tranquilo, reconhecendo a dedicação de muitos profissionais que atuam para gerar os resultados da cadeia produtiva do mercado segurador.

Domingos Pellizzaro Cavinatto

Se o mercado tem mantido a confiança de seus clientes e o crescimento em volume de negócios nos últimos meses, muito se deve ao empenho desses colaboradores. Durante suas carreiras, são imprescindíveis as atividades desses profissionais para orientar, promover, executar ações, cumprir normas e alertar segurados sobre direitos e deveres. Essas são algumas das atividades desses profissionais que auxiliam o desenvolvimento do setor de seguro e previdência.

Para que mais famílias visualizem e alcancem um amanhã seguro, num segmento que requer sensibilidade e extremo cuidado, o trabalho baseado na proteção tem sido o farol. Por mais que as corporações precisem criar estratégias para os cenários competitivos, com o incremento de produtos e serviços ou outros dispositivos comerciais, é inegável que o capital humano continua sendo o principal ativo e o que tem a maior responsabilidade pela qualidade no atendimento e na fidelização de clientes. Isso demonstra que os securitários são essenciais para o setor.

O que rege a atuação do securitário, seja na venda, nos tramites da contratação, no pós-venda, no atendimento, no marketing, nas demandas jurídicas e tecnológicas ou em tantas outras ramificações, é a preservação da tranquilidade para quem confia em seu trabalho. Uma data pode valorizar a escolha profissional, mas, todos os dias, reconhecemos quem nos faz maiores, incentiva a busca pelo desenvolvimento e apoia famílias com suas escolhas pelo zelo e pelo jeito precavido de encarar o futuro.

* Por Domingos Pellizzaro Cavinatto, superintendente administrativo do Gboex