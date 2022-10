Omint firma parceria com o BTG Pactual

Compartilhar no

Compartilhar no

A Omint Seguros e o BTG Pactual anunciaram parceria para a expansão da distribuição dos seguros de vida individual por meio dos escritórios de investimentos do banco. Alguns produtos e coberturas já são oferecidos aos clientes da instituição pelo aplicativo, e podem ser contratados de forma simples e prática. A parceria reforça a proposta de expansão da seguradora em oferecer produtos e serviços alinhados aos seus pilares de qualidade e foco em pessoas, ampliando o acesso aos seguros de vida individual.

“Duas grandes marcas se unem para oferecer seguro de vida individual ao mercado. Para nós, a parceria com o BTG traduz a essência do Grupo Omint na excelência dos serviços prestados aos seus clientes e a modernidade que somente organizações do porte das duas empresas podem oferecer”, declara Cícero Barreto, diretor Comercial e de Marketing da Omint.

Para o diretor de Vida e Previdência do BTG, Gabriel Escabin, a parceria possibilita o acesso de clientes e parceiros a soluções de seguro de modo simples e prático. “Acreditamos que a oferta de seguros será um diferencial muito positivo dentro da nossa plataforma, pois temos um produto que agrega eficiência ao banco e com boa análise de risco”, afirma o executivo.

N.F.

Revista Apólice