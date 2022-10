Mulheres representam 50% dos colaboradores da Pottencial

O mercado de seguros vem passando por uma transformação e prova disso é que públicos antes distantes deste setor, como as próprias mulheres, hoje estão muito mais presentes nas empresas. Na Pottencial, elas já representam 50% da equipe, do administrativo à tecnologia, ocupando também cargos de liderança, como coordenadoras, superintendentes, gerentes e diretoras.

Para a diretora de Gente e Cultura da insurtech, Gabriela Mattar, se hoje a seguradora se tornou uma empresa moderna e tecnológica isso se deve, entre outros fatores, à criação de um ambiente múltiplo e diverso. “Entendemos que dar oportunidades para pessoas com bagagens, experiências e histórias de vida diferentes contribui para a construção de um ambiente acolhedor, humano e criativo”, afirma.

Gabriela conta que, para suportar o crescimento acelerado registrado pela Pottencial nos últimos anos, a equipe, que hoje conta com mais de 530 colaboradores, mais que dobrou do início da pandemia até aqui. “Atualmente os nossos esforços estão voltados para a atração e retenção dos talentos verdadeiramente alinhados ao nosso propósito e valores. Queremos ter do nosso lado pessoas que também acreditam na transformação do mercado e que nos permitam seguir crescendo com robustez e de forma sustentável, ofertando produtos e soluções completas, que levem tranquilidade às pessoas nos momentos mais inesperados”, completa. Mais de 30 vagas estão disponíveis e, para obter mais informações e realizar a inscrição, os interessados devem acessar o link.

Quando o assunto é cultura organizacional, a diretora ressalta que o mais importante é que os profissionais se sintam à vontade no ambiente corporativo para ser exatamente quem são, por isso não há protocolos engessados ou rígidos. “Não estipulamos dress code e adotamos o modelo flex-híbrido de trabalho, que prevê maior autonomia aos funcionários. Além disso, nos empenhamos em ofertar benefícios que satisfaçam as principais necessidades do nosso time, como a licença paternidade/maternidade estendida e o auxílio creche ou babá”. Os colaboradores contam ainda com ações de bem-estar físico e mental e campanhas de conscientização e incentivo ao autocuidado.

O investimento em formação também é um ponto forte da empresa. A insurtech mantém um programa chamado Universidade Pottencial, com diversos cursos e treinamentos que estimulam o desenvolvimento dos colaboradores, além de parcerias com universidades que oferecem descontos exclusivos para o time. Os resultados têm sido positivos e o reflexo disso é a conquista, pelo terceiro ano consecutivo, da certificação Great Place To Work (GPTW), que coloca a companhia entre as melhores empresas para se trabalhar no estado.

“Esta certificação nos enche de orgulho e mostra que, de fato, estamos no caminho certo nessa busca pelo reconhecimento como marca empregadora. Contar com pessoas felizes e satisfeitas permite à Pottencial ser uma empresa cada vez mais bem preparada para revolucionar não apenas o mercado, mas a sociedade”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice