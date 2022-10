Nesta sexta-feira, 21 de outubro, a THB RE divulgou uma nota comunicando o falecimento de Paulo Leão de Moura Jr, chairman da companhia desde 2010. O executivo construiu uma carreira sólida com mais de 65 anos no mercado de seguros. Sociólogo formado pela Universidade de Boston, possuía diversas especializações em Seguros e Resseguros por entidades brasileiras e no exterior, como AETNA Group, IRB Re, FGV-SP, Insurance Achievement, FENASEG e ALARYS.

Moura Jr. também foi membro da Associação Brasileira de Gerenciamento de Riscos e do Risk Management Insurance Society. Recebeu premiações em reconhecimento de sua atuação determinante para o desenvolvimento do setor de Seguros e Resseguros no Brasil. Também era sócio-fundador da Catalyst Re. Recentemente, recebeu o título de acadêmico na Academia Nacional de Seguros e Previdência.

Paulo Leão de Moura Jr. deixa um legado importante para o mercado de seguros e resseguros nacional e internacional, além de ter sido uma inspiração para vários talentos atuantes no setor e um exemplo de profissionalismo. No comunicado, a equipe da THB RE se solidarizou com a família e amigos do executivo.

N.F.

