Modal une-se à Odontoprev e estreia no segmento de saúde

O ecossistema Modal de bem-estar financeiro ampliou seu escopo de atuação e estreia no segmento de saúde a partir do lançamento de produtos odontológicos, oferecidos em parceria com a Odontoprev, empresa líder na América Latina. Por meio da frente Modal as a Service (MaaS), os planos estarão disponíveis com preços inéditos no mercado, a partir de R$ 13,90, tanto aos clientes do banco, como aos parceiros do B2B2C.

O objetivo é disponibilizar uma solução individual, voltada ao mercado de varejo, com custos reduzidos, ampliando e democratizando o acesso aos produtos odontológicos que, hoje, acabam sendo, em sua maioria, restritos ao público que tem acesso a planos empresariais ou por adesão.

“A sinergia com a Odontoprev é mais um importante passo no sentido de oferecer aos parceiros do MaaS, soluções em seguros cada vez mais completas e customizadas. Assim, damos ainda mais robustez à nossa prateleira, com o segmento de seguridade tornando-se uma importante estratégia de diversificação e motor de receita da parceria”, avalia Caio Souza, diretor de Seguros e Previdência do banco.

Serão três planos disponibilizados (Flex Up, Rubi e Safira), com valores que vão de R$ 13,90 a R$ 49,90. Todos incluem emergência 24h, radiografias, limpeza, extrações e restaurações. A partir do plano Rubi, os clientes terão acesso à endodontia (tratamento de canal), periodontia (tratamento de gengiva), cirurgias realizadas em consultório e próteses unitárias.

“Um grande diferencial do plano odontológico é que ele permite inverter a cultura do tratamento, viabilizando uma postura preventiva pelos beneficiários. Essa é uma das premissas dos planos da Odontoprev, que há 35 anos atua no segmento e hoje cuida de mais de 8 milhões de sorrisos, sempre buscando ser referência em qualidade e inovação”, acrescenta Elsen Carvalho, diretor Comercial da operadora.

N.F.

