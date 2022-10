MetLife lança segunda campanha de marca no Brasil

A MetLife lançou sua segunda grande campanha no Brasil com o intuito de reforçar o conceito ‘Seguro é Vida’ (lançado em 2021), apresentar os valores da marca e promover a identificação dos benefícios, atrelados aos produtos, para os mais diversos públicos. A empresa quer aumentar os resultados das ações de marketing que, no ano passado, resultaram em um alcance de marca 350% maior nas redes sociais, foram responsáveis por atrair novos leads e incentivaram um movimento positivo de educação sobre os benefícios do seguro de vida em vida.

Com a assinatura “Seguro é Vida e Seguro de Vida é MetLife” a campanha deste ano, desenvolvida pelo Grupo FSB, conta com mídia online, out-of-home, veiculações em rádio, programática, ativações no digital, além do apoio de um squad diverso de influenciadores, que produzirão conteúdo direcionado a diferentes públicos com os quais a marca conversa, como famílias, empreendedores, profissionais de recursos humanos e aqueles que ainda não conhecem sobre seguro.

Outra novidade é o lançamento do podcast ‘MetLifeComVida’, em parceria com a rádio BandNews FM. O espaço será dedicado a rodadas de bate papo com executivos da empresa e apresentará temas voltados ao universo dos seguros, com o objetivo de desmistificar o seu uso e apresentar inúmeros benefícios ao público em geral, esclarecendo as principais dúvidas com relação ao produto.

“Estamos muito confiantes com o lançamento de mais uma campanha no Brasil. Em 2021, conseguimos lançar o conceito ‘Seguro É Vida’, para levar ao brasileiro a reflexão de que o produto apresenta inúmeros benefícios para uso em vida. Isso gerou um movimento muito relevante no mercado e temos percebido, cada vez mais, outras empresas falando de seguro de forma diferente e apresentando esses benefícios de uso à população, o que é muito positivo para todo o setor. Para este ano, a proposta é gerar uma conexão de cada público com àquilo que possa ser mais relevante para o seu momento e para aquilo que importa pra ele, mais do que isso, queremos que as pessoas conheçam mais sobre a tradição, a história e os compromissos da MetLife”, explica Carolina Montanino, head de Marketing da seguradora.

Segundo a executiva, uma pesquisa nacional encomendada pela marca ao Instituto FSB de Pesquisa, neste ano, apontou o aumento de 7 pontos percentuais no awareness da marca, entre o público propenso à compra de um seguro de vida, pós campanha de 2021. “Acreditamos que apresentar os motivos que levam as pessoas e as empresas a adquirirem seguros de vida, nos ajudará a expandir este número”, acrescenta Carolina.

Dados sobre o setor de seguros

O brasileiro nunca esteve tão aberto a ouvir sobre seguro de vida e o crescimento contínuo do setor, mesmo desde a pandemia, aponta isso. Segundo dados publicados na 22ª edição do Boletim IRB+Mercado, realizada pelo IRB Brasil RE com base nos dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), o mercado de seguros cresceu 19,6% no primeiro semestre de 2022, com um faturamento de R$ 80 bilhões. Somente no mês de junho, o setor teve um faturamento de R$ 15,6 bilhões, um crescimento de 23,1% na comparação com o mesmo mês de 2021. O segmento Vida está entre os que mais contribuíram com o avanço, sendo responsável por R$ 2,9 bilhões.

