Mercado de seguros arrecada R$ 233,33 bi e registra crescimento de 17,4%

A Susep (Superintendência de Seguros privados) acabou de divulgar o seu relatório Síntese Mensal, com dados relativos ao desempenho do setor de seguros até agosto de 2022. O documento é produzido pela entidade com base nos dados encaminhados pelas empresas supervisionadas à autarquia.

A arrecadação do setor supervisionado acumulado até agosto de 2022 foi de R$ 233,33 bilhões, o que representa crescimento de 17,4% em relação ao mesmo período de 2021. Para o superintendente da Susep, Alexandre Camillo, os números atestam a capacidade de inovação e dinamismo do setor. “Implementamos e continuaremos implementando projetos e iniciativas para modernizar, simplificar e popularizar o setor de seguros, buscando torná-lo acessível a todos os brasileiros. Esse é o grande objetivo da nossa gestão. “

O documento também destaca que os segmentos de seguros de pessoas e danos apresentaram crescimento de 18,07% no acumulado até agosto de 2022, em relação ao mesmo período de 2021, com uma arrecadação acumulada até R$206,18 bilhões até agosto de 2022. Nos seguros de pessoas, o grande destaque foi o seguro de vida, que atingiu o montante acumulado de R$ 17,48 bilhões. O valor corresponde a um crescimento de 16,3% em relação ao mesmo período de 2021.

Os seguros de danos continuam apresentando forte desempenho, com alta de 26,7% na arrecadação de prêmios na comparação do acumulado até agosto de 2022 com o mesmo período de 2021. A arrecadação de prêmios no seguro auto atingiu R$ 32,36 bilhões no acumulado até agosto de 2022, valor 33,3% superior ao do mesmo período de 2021.

Em agosto, a sinistralidade do seguro de danos fechou o mês em 51,8%. Em julho, o valor registrado foi de 50,9%. A sinistralidade dos seguros de danos, em agosto de 2021, foi de 55,2%. Nos seguros de pessoas, a sinistralidade, em agosto de 2022, foi de 32,6%, frente aos 49,8% e aos 31,8%, observados em agosto de 2021 e julho de 2022, respectivamente.

A linha de negócio rural foi destaque, com crescimento de 42,5% na arrecadação de prêmios no acumulado até agosto de 2022, em comparação ao mesmo período de 2021. Os seguros das linhas riscos especiais patrimoniais e auto também se destacaram, com crescimento de 33,5%.

Estes e outros destaques estão detalhados na Síntese Mensal de agosto no site da entidade. Agora também estão disponíveis no Painel de Inteligência do Mercado de Seguros o Painel Susep, para que a experiência de consultar os dados seja ainda mais dinâmica.

N.F.

Revista Apólice