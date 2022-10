Méliuz e Chubb se unem para expandir Embedded Insurance no Brasil

O Méliuz, ecossistema digital que integra a experiência de compra dos consumidores com a oferta de serviços financeiros, e a Chubb anunciaram uma parcerua para fornecer ofertas de seguros personalizadas para os 25,2 milhões de clientes do Méliuz no Brasil.

Com o apoio da Chubb como parceira de seguros exclusiva, a aliança marca a estreia do Méliuz no mercado de seguros para oferecer Embedded Insurance. Esse modelo inovador e flexível de venda de seguros leva a oferta de cobertura diretamente ao consumidor no momento da compra. Além disso, torna o serviço mais relevante, acessível e customizado às necessidades do cliente.

Nos próximos meses, os usuários do Méliuz terão acesso a uma ampla gama de produtos de seguros para proteger seus bens pessoais e seu estilo de vida, bem como suas experiências.

“Estamos entusiasmados por entrar no mercado de seguros trabalhando com a Chubb. Essa aliança combina a grande expertise da seguradora em Embedded Insurance, um modelo com potencial para transformar o padrão de distribuição de seguros, com o ecossistema completo do Méliuz. Esperamos oferecer uma solução de seguros única aos nossos clientes de forma fluida e fácil, cumprindo nossa missão de construir relacionamentos onde todos ganham”, afirma Israel Salmen, fundador e CEO da empresa.

“Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com uma empresa com espírito para co-inovar a proteção de seguros personalizada para seus clientes em todo o país”, diz Leandro Martinez, presidente da Chubb Brasil. “É emocionante ver empresas de tecnologia e nativas digitais expandirem sua proposta de valor, oferecendo aos seus clientes experiências de proteção personalizadas”, completa o executivo.

A plataforma tecnológica de integração da seguradora, a Chubb Studio, aliada à excelência da empresa em subscrição, à abordagem de design centrada no cliente e à análise de dados com inteligência artificial, torna a companhia a parceira ideal para apoiar o Méliuz em sua jornada de fornecer aos clientes ofertas de proteção de seguro relevante e contextualizada em seu próprio ambiente nativo digital. A ferramenta deu à empresa acesso a um mercado potencial de mais de 300 milhões de clientes em todo o mundo, por meio de parceiros de negócios estratégicos.

Revista Apólice