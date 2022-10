Com o lema “Fazer o bem faz bem”, o Dia de Ação de Graças (Gives Day) do MDRT Foundation irá arrecadar apoio financeiro para diversas instituições e causas nacionais e internacionais em 26 de outubro. Tendo o corretor de seguros Josusmar Sousa como presidente da divisão brasileira da MDRT (Million Dollar Round Table), entidade de ensino e boas práticas sobre seguros de vida do mundo, desde 2021, primeira vez em 60 anos, o Brasil integra o grupo de 70 países que integram o MDRT Foundation. A entidade beneficente tem como objetivo retribuir à sociedade o que a profissão de corretor de seguros proporciona aos membros do Million Dollar Round Table (MDRT), confraria internacional que reúne os profissionais da corretagem com faturamento superior a US$ 1 milhão.

Entre as ações internacionais estão o Navio da Misericórdia (Mercy Ship), que oferece atendimento em um navio hospital na costa africana, auxiliando pessoas de países em guerra ou situação precária de saúde, e a Litro de Luz (Liter of Light), que atua em 32 países oferecendo treinamento aos indivíduos que não têm luz elétrica e utilizam tambor de querosene (cara, tóxico e perigoso) a criar luzes sustentáveis para suas comunidades por meio de garrafas pets e reciclagem.

A criação da divisão brasileira do MDRT passou a garantir ajuda também a instituições do Brasil. As primeiras escolhidas são: Vivenda da Criança, Experimente Nascer de Novo, e Instituto de Desenvolvimento da Pessoa Humana (IDAP). A Associação Beneficente Vivenda da Criança é uma entidade sem fins lucrativos que atende mensalmente mais de 4 mil pessoas carentes da área mais pobre da periferia de São Paulo, na região da subprefeitura de Parelheiros, extremo sul do município.

O Experimente Nascer De Novo é um projeto idealizado pela Associação Juventude Armênia para ajudar mais de 260 crianças refugiadas da Guerra na Síria. Já o IDAP é um projeto que atende mais de 500 crianças e adolescentes, seja nas atividades do futebol, cursos de inclusão digital, atividades artísticas, atendimento odontológico, em parceria com a entidade Dentistas do Bem, em Ribeirão das Neves, município da região metropolitana de Belo Horizonte.

As três entidades receberam, cada uma, um cheque um valor de US$ 1 mil, referente à arrecadação de 2021. Com a nova edição do Dia de Ação de Graças MDRT, espera-se aumentar o valor de entrega para as três entidades e incluir novas.

“A MDRT Foundation impacta positivamente a comunidade e, através de seu Dia de Ações de Graças arrecada doações de membros e não membros do MDRT para devolver ao mundo e a quem precisa um pouco do que a maravilhosa profissão de corretor de seguros e a atuação com seguros de vida nos proporciona”, afirma Sousa. “Com isso, ajudamos milhares de pessoas a melhorar significativamente a sua qualidade de vida e dignidade”, enfatiza.

Para doar basta acessar o link.

N.F.

Revista Apólice