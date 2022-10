Mapfre Brasil registra crescimento de 45,3% em prêmios

No acumulado deste ano até o mês de setembro, em comparação ao mesmo período de 2021, a Mapfre Brasil registrou crescimento de 45,3% em prêmios emitidos, com volume total de 3,68 bilhões de euros. O resultado foi apoiado, principalmente, pela evolução dos negócios de forma geral e a valorização do real no período, que foi de cerca de 18%.

Em relação aos ramos, Seguros Gerais continua sendo o que mais volume de negócio proporciona à companhia, com 2,13 bilhões de euros (+59,5%), seguido pelo seguro de Vida, com prêmios de 1,09 bilhão de euros (+25,8%), e Automóveis, que cresceu 39,3% e atingiu 468 milhões de euros.

Outro destaque para o Brasil foi a contribuição para os lucros globais do Grupo Mapfre, como segunda principal área regional, com 93 milhões de euros. O montante é 86% maior do que no mesmo período do ano anterior, graças, entre outros fatores, à menor taxa de sinistros derivados da Covid-19 e maior rentabilidade das carteiras de investimentos.

“Nossos resultados comprovam que temos atravessado o cenário de desafios econômicos com eficiência, solidez e resiliência. Nosso modelo de negócio no Brasil segue muito forte, sustentável e totalmente alinhado ao planejamento estratégico global da companhia, caminhando para encerrarmos 2022 com os principais objetivos superados”, comenta Fernando Pérez-Serrabona, CEO da Mapfre Brasil.

A Mapfre no mundo

Os prêmios da Mapfre entre janeiro e setembro deste ano somaram 18,64 bilhões de euros, representando um aumento de 12,1%, com crescimento em praticamente todos os países em que o Grupo atua e nas principais ramos do negócio. Na região da Ibéria (Espanha e Portugal), os prêmios somaram 5,76 bilhões de euros, 1,1% a mais do que no ano anterior. A Ibéria continua sendo a área que mais contribui para o lucro do Grupo, com um total de 299 milhões de euros.

As três regiões que compõem os negócios da companhia na América Latina registraram uma evolução muito positiva tanto no crescimento da atividade de seguros quanto na rentabilidade obtida. Os prêmios da empresa na América Latina cresceram 26% em relação ao ano anterior e ficaram em 6,85 bilhões de euros, enquanto o lucro cresceu 65%.

Globalmente, o negócio de resseguros fechou os primeiros nove meses deste ano com prêmios de 4,20 bilhões de euros (+14,4%), enquanto o lucro cresceu 10,1%. Os prêmios do negócio de Global Risks aumentaram 30,7%, para 1,36 bilhão de euros.

Por ramos, destacaram-se os segmentos de Seguros Gerais e Vida Risco, com sinistralidade por Covid-19 que desacelerou de forma significativa em todos os países. O aumento do lucro dessas linhas mitiga parcialmente a evolução dos automóveis, afetados pela recuperação da mobilidade pós-covid e o atual cenário de inflação persistente. Destaca-se também a melhora do resultado financeiro recorrente em um contexto de alta da taxa de juros, que deve se manter nos próximos trimestres, o que permite mitigar a queda dos ganhos de capital realizados em ações e fundos de investimento.

O índice combinado da Mapfre no final de setembro ficou em 98,4%, o que representa um aumento de 1,9%, impactado, principalmente, pelo ramo Auto. O aumento da sinistralidade em 3,4% é parcialmente compensado pelo plano de redução de custos implementado, que melhora o índice em quase 1,5%.

Revista Apólice