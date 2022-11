Recentemente, a fintech israelense Rapyd divulgou um estudo em que é apontado que 82% da população brasileira que realizam compras online possuem ao menos um cartão de crédito. Além disso, esse produto financeiro seria o preferido dos entrevistados que realizam pelo menos uma compra por mês em e-commerce.

Segundo o estudo, a predileção do brasileiro pelo cartão de crédito é bem superior à conta-corrente e poupança, que são utilizados por somente 68% dos entrevistados. Já o cartão de débito fica como terceira alternativa, usado por 67% do público que participaram do estudo.

Essa adesão elevada dos brasileiros ao uso do cartão de crédito não é observada somente no e-commerce, mas também em outros serviços oferecidos no ambiente virtual. Este é o caso dos palpites em eventos esportivos nos sites de apostas que aceitam cartão de crédito. Essas plataformas selecionadas pelo sitedeapostasonline.net observaram a predileção do brasileiro por este método de pagamento e, além de aceitá-lo, oferecem ainda bônus e promoções, as quais o usuário pode aproveitar para aumentar o saldo e realizar uma maior quantidade de palpites.

Enquanto isso, as criptomoedas têm atingido um público cada vez maior, principalmente dos consumidores virtuais, já que 26% dos entrevistados afirmam utilizar as moedas digitais. “Apesar de o dinheiro em espécie ainda ter presença entre os meios de pagamento, observamos que no Brasil existe uma forte tendência de aderir a formatos inovadores, pois o celular tem ganho preferência nas compras em lugar do computador”, relatou o CMOP da Rapyd, Marc Winitiz. Segundo o executivo, o brasileiro é bastante receptivo às novidades, já que os recursos relacionados às criptomoedas ganham notoriedade crescente no país.

Dentre os produtos financeiros apresentados, aquele que mostrou uma menor adesão por parte dos entrevistados foi o cartão pré-pago, que é utilizado por apenas 21% dos participantes. Já os aplicativos de banco são usados por 74% dos participantes, logo depois estão as carteiras digitais, com 73%. O estudo ainda apresenta um fato curioso, já que os aplicativos relacionados às criptomoedas são mais utilizados que aqueles ligados aos fundos de investimentos, enquanto os primeiros são usados por 26% dos entrevistados, 24% preferem acessar os últimos.

De acordo com Winitz, esses dados são um sinal claro para os empresários que possuem negócios físicos e/ou virtuais, de que eles podem investir sem receio na variedade e flexibilidade de compensação de pagamentos digitais, já que o brasileiro tem se mostrado cada vez mais confortável em experimentar novidades relacionadas a este setor.

A pesquisa da Rapyd foi focada em entender as tendências do mercado latino-americano. Por conta disso eles entrevistaram 3088 indivíduos em seis nações: Brasil, México, Chile, Colômbia, Peru e Argentina.

Pagar boleto no cartão de crédito

Como dito anteriormente, sabendo da grande adesão do brasileiro ao cartão de crédito, diversos bancos e fintechs lançam serviços relacionados a este produto financeiro. Recentemente, o Nubank disponibilizou um limite extra para os seus usuários para que eles possam pagar boletos com o cartão de crédito. Segundo a fintech, não haverá nenhum custo extra para os usuários utilizarem o chamado Limite Adicional, no entanto, essa medida não dispensa a taxa de juros, muito menos o IOF que já é típico desta função.

De acordo com o Nubank, a ideia dessa medida é beneficiar os usuários que concentram suas contas no cartão. Com isso, os clientes terão um limite para os seus gastos do cotidiano, assim como uma espécie de crédito extra para pagar os boletos. No entanto, essa quantia de crédito varia de usuário para usuário, sendo decidida a partir de uma análise realizada pela fintech.