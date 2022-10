MAG Seguros lança o Seguro MAG Trabalhador

Compartilhar no

Compartilhar no

A MAG Seguros lançou neste mês o Seguro MAG Trabalhador, um novo produto voltado ao atendimento de sindicatos e convenções coletivas de trabalho.

O produto é uma solução completa e flexível, proporcionando recursos de forma imediata em casos de sinistro, já que existe uma agilidade no operacional desse produto. São coberturas voltadas para o dia a dia do trabalhador, com valores competitivos, e por isso, tem seu pagamento de forma muito mais ágil.

O seguro também possui a cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), contando com o Pagamento Antecipado Especial por consequência de Doença profissional (PAED). “A empresa ou sindicato que tiver esse produto para seus colaboradores terá condições de atender exigências às da CCT (convenção coletiva de trabalho)”, comenta Ricardo Balbinot, diretor de Cooperativismo da seguradora.

De acordo com os estudos da MAG Seguros, o mercado em potencial é enorme. “Nós temos hoje mais de 40 milhões de brasileiros ligados à alguma empresa, com CLT, em trabalho formal”, diz Balbinot. “São mais de 17 mil sindicatos, ligados a setores como comércio, agronegócio e indústria. E eles geram algo próximo a 3,5 bilhões de reais em arrecadações de seguros feitos pelas convenções coletivas. Esse é um mercado que já trabalhávamos, mas resolvemos criar essa ferramenta facilitadora para aprofundar nossa atuação nesse setor”, explica o executivo.

N.F.

Revista Apólice