Liberty Seguros fomenta atuação de corretores no ambiente digital 

Como parte de sua estratégia de capacitar e empoderar corretores a atuarem cada vez mais no ambiente digital, a Liberty Seguros realizou um teste de maturidade com os parceiros, a fim de identificar quais ferramentas digitais os profissionais têm familiaridade e quais ainda precisam conhecer mais a fundo. A iniciativa faz parte do Cresça com o Digital, ação que fomenta o uso da tecnologia para aproximar os parceiros da companhia, bem como alavancar as vendas.

O teste, realizado com corretores de todo o Brasil, avaliou as experiências dos profissionais com plataformas do Pacote Microsoft Office, a comunicação das empresas em redes sociais, os conhecimentos dos parceiros sobre termos técnicos do universo online e a autoridade no uso de WhatsApp Business e Google Ads. O levantamento também considerou oportunidades provenientes de leads digitais, estratégias digitais implementadas dentro das corretoras e conhecimentos sobre as ferramentas oferecidas pela seguradora atualmente.

Após preencher o formulário, os participantes tiveram acesso às devidas pontuações, o nível de maturidade em que as corretoras estão e receberam uma recomendação de conteúdo para aprofundamento diretamente da companhia, personalizada de acordo com cada perfil. A companhia ainda compartilhou um documento completo, com detalhes da cada opção da Liberty para os parceiros ofertarem seguros no ambiente digital.

Entre as possibilidades que a empresa oferece para os corretores hoje, há a Meu Momento de Vida e Meu Momento Residência, plataformas 100% digitais que encurtam o processo de contratação de seguros de vida e residência, respectivamente, de forma ágil, transparente e personalizada. Além disso, há o Meu Marketing, ferramenta que entrega peças de comunicação customizadas com o logo da corretora com a mesma qualidade de uma agência de publicidade, sem custo, para facilitar o dia a dia dos profissionais, e o aplicativo de portfólio de produtos, que atua como um guia de bolso digital no qual os parceiros podem tirar dúvidas sobre coberturas, condições gerais, vantagens e especificações.

A seguradora ainda oferece diversas opções de treinamentos de capacitação para que os corretores possam ter uma atuação mais digital, como a Academia Digital, que traz aulas em vídeo e promove encontros com especialistas em vendas por meio das redes sociais, juntamente com a Plataforma de Treinamento Online, com a qual os parceiros podem aperfeiçoar e descobrir novos conhecimentos não só sobre os produtos da companhia, mas também sobre diversos temas como vendas, liderança, marketing e inovação.

O Cresça com o Digital é uma das frentes do Cresça com a Liberty, programa criado pela seguradora para desenvolver os corretores e contribuir para o crescimento de suas carreiras. Desde a sua criação, em 2018, o programa já desenvolveu muitos corretores e, em 2022, mais de 28 mil cursos foram conduzidos e contaram com mais de 10 mil participações nos webinars promovidos para os parceiros.

“A Liberty Seguros acredita muito no potencial do digital para alavancar os negócios dos corretores, além de aproximá-los da companhia e desenvolver seus conhecimentos”, afirma Daniela Bouissou, diretora de Transformação da empresa. “Por isso, a companhia trabalha fortemente para implementar cada vez mais ferramentas, plataformas e treinamentos que ajudem os parceiros a atuarem nesse universo, agora de forma personalizada, de acordo com o perfil de cada profissional e da sua relação com a tecnologia”, completa.

