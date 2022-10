Korsa Seguros participa da UNIBA Partners’ Annual Senior Management Meeting

Compartilhar no

Durante os quatro dias de evento, a nata de especialistas do ramo da corretagem, incluindo a Korsa Seguros, representada pelo fundador e presidente, James Theodoro; pelo diretor Internacional, Marco Guanaes; e pela hedge de Benefícios, Iolanda Marques, marcaram presença no UNIBA Partners’ Annual Senior Management Meeting, em Barcelona. A rede mundial de brokers funciona como oportunidade de networking, aprimoramentos e aprendizados no universo da corretagem de seguros.

O destaque desse encontro foi a troca de experiência e benchmarking entre os associados. Sobre a participação no evento, James afirma: “Presenciei as melhores práticas de subscrição e gerenciamento de risco, que são as práticas utilizadas em vários mercados internacionais e mais maduros que o Brasil e assim irei aplicá-las aos nossos clientes para elevar o nível de atendimento e soluções”.

O Brasil ainda apresenta um mercado atrasado em relação ao europeu e americano, sendo importante aprender as boas práticas e trazer para o país as novidades e tecnologias para o setor. Isso sim impulsionará as habilidades para uma atuação mais eficiente.

Ainda sobre a importância do evento, o fundador da Korsa enfatiza: “A busca por aprimoramento tem que ser constante, devemos nos espelhar nos melhores mercados e nos movimentar para superar nossas atuações. Participar de iniciativas que tragam novas ideias, propostas e soluções é o caminho para progredir na operação”, declara James.

N.F.

Revista Apólice