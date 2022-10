Kakau Tech nasce com foco em integrar tecnologia aos negócios

O conceito de “universo open” veio para ficar. E, depois do sucesso do Open Finance, o próximo capítulo na história da inovação brasileira ficará a cargo do Open Insurance. Mas não são todas as empresas que estão preparadas para a era da transformação digital e Indústria 4.0, conceitos tão importantes que fazem parte do ecossistema aberto de seguros.

Pensando nessa oportunidade de mercado, e no desafio da transformação digital para as organizações, nasce a Kakau Tech, empresa focada em integrar tecnologias digitais aos negócios. De acordo com Welington Machado, diretor de Transformação Digital da companhia, o modelo de negócios adotado pela startup é o de SaaS com serviços de valor agregado, em cloud computing com subscrição. O diferencial, em comparação às concorrentes internacionais, é o conhecimento do mercado brasileiro e suas nuances, bem como os produtos e serviços que são desenvolvidos e implementados pela empresa, com software 100% nacional.

A expectativa é, até o final de 2022, alcançar 120% do resultado de vendas, sendo que até o momento 100% da meta já foi atingida, e para 2023 a perspectiva é de mais que dobrar o valor, além da projeção de crescimento inorgânico com a aquisições estratégicas da empresa. “Temos grandes diferenciais, como inteligência artificial, low code e comprometimento com as entregas. Vamos focar nossos esforços na conquista de clientes, inicialmente nas áreas de Seguros, Finanças, Telecom e Indústria Farmacêutica”, conta Machado.

Portfólio de soluções

Com um time multidisciplinar, formado por mais de 80 profissionais que trazem 20 anos de experiência na modernização, no desenvolvimento e no gerenciamento de negócios locais e globais, atualmente a Kakau Tech já atende 15 clientes.

“A partir da utilização de novas tecnologias e o apoio de metodologias ágeis, iniciamos nossas atividades oferecendo soluções de ponta a ponta, simples e complexas, para transformar ideias em ações”, explica Henrique Volpi, CEO da companhia.

O Digital Workers Factory é a primeira das soluções disponibilizadas. Uma verdadeira unidade de negócios focada em oferecer plataformas que automatizam processos de negócios ao promovem a transformação digital, aumentando a competitividade ao reduzir custos operacionais, agilidade e aumento da eficiência.

São utilizadas tecnologias de ponta dos maiores fabricantes de RPA, Inteligência Artificial, Machine Learning e Reconhecimento de Voz. Tudo para oferecer uma solução que melhora a experiência de clientes e colaboradores.

O e-Bots é uma plataforma robusta e que oferece valores acessíveis com escalabilidade, expertise e economia. Já o e-Works é um software de gestão da força de trabalho remota que oferece como principais funcionalidades isolamento do ambiente, sensor de movimento em tempo real, reconhecimento facial e apoio à operação. A interface intuitiva, com foco na experiência do usuário.

O mercado de seguros, nicho de especialização da Kakau, não poderia deixar de ser contemplado pela Kakau Tech. Para esse setor, a empresa disponibiliza 3 tecnologias disruptivas:

One Second Claim: Utilizando a tecnologia PIX do Banco Central, as indenizações serão pagas em alguns segundos. O processo de abertura de sinistro é totalmente digital pela Anna (Assistente Digital), com uma leitura de busca por fraudes com o Kakau Sonar e pagamentos automatizados.

Digital Fix: Para a cobertura de quebra acidental, o conserto será totalmente digital. O assinante irá enviar informações do acontecido pela Anna, que irá avaliar o dano provocado no aparelho por meio de fotos atualizadas, leitura de OCR e algoritmos proprietários dotados de machine learning. Feita a avaliação digital, a Anna também dispara uma indenização rápida via PIX.

Kakau Sonar: O Sonar será usado para 100% das transações, utilizando modelos estatísticos e aplicando algoritmos de machine learning. O Sonar utiliza dados fornecidos pelos assinantes e busca informações em bases públicas e privadas. Analisando um conjunto de mais de mil data points, o modelo chega em um score de risco de zero a mil. Com ele é possível combater fraudes e monitorar o pool de risco com um score proprietário.

Estreia internacional

A história da Kakau Tech já se inicia com a participação em um importante evento mundial. Entre os dias 1 a 4 de novembro, a empresa participará do Web Summit 2022, que acontece em Lisboa, Portugal.

Considerado como uma das melhores conferências de tecnologia do planeta, o evento vai reunir mais de 70 mil pessoas e as empresas que estão redefinindo o setor de tecnologia.

“Nossa estreia em um evento não poderia ser melhor. Mostraremos no nosso estande todo o potencial disruptivo da empresa, colocando em prática nosso mindset de internacionalização”, finaliza Volpi.

N.F.

Revista Apólice