A IZA Seguradora aumentou seu portfólio de produtos e lançou uma cobertura de acidentes para motoristas autônomos e seus passageiros, ampliando assim a oferta da seguradora para empresas que atuam com pessoas que atuam nesse segmento.

Para este grupo, a empresa passa a oferecer proteção financeira de R$ 30 mil em casos de acidentes, com cobertura para despesas médicas e hospitalares, além de diárias por incapacidade temporária ou invalidez permanente com diárias indenizatórias de até R$ 80,00. Em caso de morte acidental, a seguradora oferece, ainda, auxílio funeral de R$ 5 mil. A cobertura contra acidentes inclui tanto motoristas como passageiros.

A expectativa é que o produto seja adquirido não apenas pela classe autônoma, que utiliza os veículos como principal forma de trabalho, como caminhoneiros, taxistas e motoristas de aplicativos, mas também por empresas de logística e mobilidade.

“As empresas de transporte de passageiros, independente do modelo de operação, tinham dificuldade de encontrar soluções de seguro aderentes às suas necessidades, como, por exemplo, seguros adequados para motoristas não recorrentes ou seguros que cubram somente um período específico. De toda forma, estas empresas estão expostas à acidentes com seus prestadores e com quem utiliza o serviço de transporte. Seguro deixou de ser benefício e passou a ser necessidade. Nossa solução é aderente às necessidades dos segurados, das empresas e com integração 100% digital, tornando tudo muito mais simples e rápido”, afirma Amanda Nespatti, co-fundadora & head de Parcerias, Clientes e Marketing da IZA Seguradora.

Entre as empresas, o novo produto já possui parceiras estratégicas como a parceria firmada com a Gaudium/Machine, empresa focada em automatização de negócios de transporte de passageiros, logística e entregas. A solução da empresa está presente em 1,9 mil cidades e tem forte impacto em mobilidade e logística dessas regiões. Ao todo, a base de dados supera 1 milhão de motoristas e entregadores cadastrados.

As novidades que a IZA Seguradora apresenta ao mercado fazem parte da atual estratégia da empresa, que aguarda a aprovação como seguradora plena desde que solicitou a saída do ambiente experimental Sandbox, autorizado pela Susep (Superintendência de Seguros Privados). A expectativa é chegar ao final do ano com mais de 120 mil segurados. O atual momento favorável à startup ainda conta com negociações avançadas em uma nova rodada de investimentos.

Revista Apólice