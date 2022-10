Investimento em logística e mobilidade é o foco da nstech

EXCLUSIVO – A nstech reuniu em São Paulo, na noite de ontem (06), representantes de seguradoras e corretores de seguros para apresentar o que ela já construiu em termos de gestão de riscos para contribuir com o setor de transportes. “Queremos atualizar o mercado, os resultados gerados e apresentar inovações e novos resultados”, explicou Mauricio Ferreira.

A holding nstech mantém um crescimento médio de 30% em 2022. As 25 empresas do grupo devem manter este patamar de aumento de faturamento em 2022, apostando na cultura e na tomada de decisão dos criadores de cada empresa do grupo. “A nstech adiciona consultoria e apoio para aperfeiçoar o que as empresas já faziam bem”, apontou Vasco Oliveira, Chairman da empresa. A holding tem como sócios a Taipon e a Greenbridge, que investem na tecnologia para logística e mobilidade.

“O mercado de seguros é um parceiro estratégico. As gerenciadoras de risco são balizadoras do mercado, que existe para evitar prejuízos com roubos e acidentes. Nos mantemos próximos às inovações e soluções, monitorando as contas que estão dentro do grupo”, ratificou Ferreira.

A empresa faz toda o suporte e todo o processo para garantir a segurança e melhorar o risco das contas de seus clientes. “As seguradoras e corretores acompanham e jogam junto para entregar resultado para os clientes finais”, completa Ferreira.

A nstech se consolidou no mercado como um plataforma para logística. Neste cenário, ela possui soluções end to end, desde o software para transportadores e embarcadores até gestão de riscos (at&m e simetrias), entre outros serviços.

De acordo com Oliveira, “a empresa nasceu com o propósito de revolucionar a logística no Brasil, que hoje tem muitas frentes de atuação ineficientes. A criação de um ecossistema conectado de tecnologia para logística e mobilidade está transformando o futuro digital do transporte de cargas e passageiros na América Latina”.