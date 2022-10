Inscrições para o ”Conexão Futuro Seguro 2022” estão abertas

Falta pouco para o início da edição 2022 do “Conexão Futuro Seguro 2022”, o mais relevante ciclo de eventos do mercado brasileiro em termos de inovação e de capacitação voltado especificamente para as necessidades do corretor de seguros.

A primeira etapa será realizada no dia 13 de outubro (quinta-feira) e as inscrições, totalmente gratuitas, podem ser feitas neste link. Serão até sete etapas nacionais e virtuais, cada uma com temática específica sobre seguro, e um grande evento de encerramento, no formato híbrido.

O evento oferece ao corretor de seguros as melhores ferramentas, dicas e orientações sobre qualificação, aperfeiçoamento profissional, conhecimento, conteúdo e oportunidades de negócios, para que possa estar atualizado e contextualizado neste novo cenário.

O foco será direcionado para a utilização do digital pelo corretor de seguros, mas sem abrir mão do fator humano, indispensável e desejado pelo consumidor. Todos os temas tratados em cada etapa estarão intrinsecamente interligados e serão “preparatórios” para a grande novidade que será anunciada no evento de encerramento, no dia 1º de dezembro.

O tema central é “DigiCORRETOR: A melhor solução tecnológica com a maior rede de atendimento presencial”. Afinal, como indica o lema do evento, a missão do corretor de seguros é proteger a sociedade, provendo soluções de proteção securitária e financeira às empresas, às pessoas e às suas conquistas.

* Fonte: Fenacor