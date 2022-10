Indústria de seguros de vida de Taiwan atingirá US$ 135 bi em 2026

Compartilhar no

A indústria de seguros de vida de Taiwan crescerá a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,3%, indo de TWD2,9 trilhões (US$ 106 bilhões) em 2021 para TWD3,5 trilhões (US$ 135 bilhões) em 2026, em termos de prêmios diretos emitidos (DWP), apoiado por seguros denominados em moeda estrangeira, e o estabelecimento de seguradoras de vida somente na Internet, prevê a GlobalData.

O banco de dados de seguros globais da GlobalData revela que, enquanto o DWP geral de seguros de vida de Taiwan diminuiu 4,4% em 2021, os seguros denominados em moeda estrangeira cresceram 22%, representando uma participação de 68,5% dos novos negócios de seguros de vida. Espera-se que um aumento nas taxas de juros pelas autoridades monetárias estrangeiras, incluindo o banco central dos EUA, apoie a adoção desses produtos de seguro nos próximos anos.

Deblina Mitra, analista sênior de seguros da empresa, comenta: “As perspectivas para o setor de seguros de vida de Taiwan parecem otimistas nos próximos anos devido à implementação de medidas regulatórias favoráveis ​​​​pela Comissão de Supervisão Financeira (FSC). O mais proeminente entre eles é a proposta de estabelecer companhias de seguros somente para internet em 2021. O FSC está convidando inscrições para criar essas companhias até 31 de outubro de 2022 e, após a aprovação, elas devem começar a operar no início de 2023.”

O estabelecimento de seguradoras apenas pela internet aumentará ainda mais a disponibilidade online de seguros de vida, que tradicionalmente são vendidos por meio de bancos e agentes. Devido ao ambiente de negócios desfavorável acompanhado pelo surto de Covid-19, as operações de bancos e canais de agências sofreram um revés desde 2019.

As seguradoras de vida somente pela Internet só poderão vender seguro de proteção cobrindo riscos de vida devido à sua estrutura de apólice relativamente simples e prêmios baixos. Com o aumento da conscientização, o seguro de proteção registrou um crescimento consistente em comparação com os produtos de poupança durante 2017–21.

Mitra acrescenta: “Devido às taxas de juros persistentemente baixas no mercado doméstico, a demanda por políticas de poupança tradicionais denominadas em TWD continuou a diminuir. Isso aumentou o foco das seguradoras na promoção de seguros denominados em moeda estrangeira, pois oferecem taxas de juros mais altas.”

Em 2021, o crescimento do setor de seguros de vida em Taiwan caiu 6,1% em 2021, pois continuou a lidar com um período prolongado de baixas taxas de juros e descontinuação de produtos como seguro de invalidez devido a altos sinistros associados a eles.

A especialista conclui: “Espera-se que o crescimento do seguro de vida em Taiwan acelere nos próximos cinco anos, apoiado por produtos de seguro e seguro de proteção denominados em moeda estrangeira. Maximizar o alcance do cliente por meio da digitalização dará mais impulso a esse crescimento. No entanto, o crescimento continuará afetado pelo impacto da guerra na Ucrânia e seu impacto nos mercados financeiros globais”.

