Icatu registra aumento de 31% na contratação do seguro de vida para PME’s

A pandemia evidenciou a necessidade de proteção e de planejamento financeiro familiar, o que contribuiu não apenas para a conscientização das pessoas, mas também dos empresários em relação às suas empresas e colaboradores. Reflexo disso é o crescimento nas pequenas e médias empresas por produtos que agregam seguro de vida e outros benefícios. Na Icatu Seguros, o crescimento foi de 31% na contratação do Icatu Vida PME, no consolidado de janeiro a junho de 2022, comparado ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com Luciana Bastos, diretora de produtos de Vida da seguradora, desde o lançamento do produto, em 2019, a companhia tem notado um constante crescimento. “Entre 2019 e 2020, além do crescimento em números de vendas, houve um aumento de 25% no faturamento. Já no primeiro semestre de 2021, tivemos um aumento de 39% em relação ao primeiro semestre de 2020 e de 79% em relação ao primeiro semestre de 2019”, analisa. Atualmente, a região que apresentou maior crescimento na oferta do Vida Icatu PME foi Minas Gerais, com 83%, seguida do Nordeste, com 66%, e Rio de Janeiro, com 63%.

Diante do boom do seguro de vida no Brasil, a empresa tem investido em atualizações no produto. Uma das recentes novidades é a inclusão BetterFly – plataforma que une bem-estar, proteção financeira e impacto social em um aplicativo exclusivo, além de um seguro de vida dinâmico, desenvolvido pela Icatu – como mais um benefício do Icatu Vida PME. A nova assistência está disponível para segurados de 18 a 75 anos, nos produtos Vida em Grupo e Acidentes Pessoais Coletivo.

“Esse benefício contribuirá para a fidelização, retenção e atração de talentos das pequenas e médias empresas, que hoje possuem grande representatividade econômica em nosso país. No Brasil, elas representam mais de 90% dos negócios e mais de 25% do PIB nacional, de acordo com o Sebrae. Então, esse segmento é de extrema relevância para ampliar e democratizar a proteção financeira aos brasileiros. Enxergamos um grande potencial no estímulo ao bem-estar, por meio do engajamento da plataforma”, afirma a executiva.

Benefícios mútuos para empresa e colaboradores

Além dos benefícios para os funcionários, como proteção financeira e cobertura extensiva para cônjuge e filhos, o que ajuda na atração e retenção de talentos, o Icatu Vida PME também traz vantagens para o empresário. A cobertura de Verbas Rescisórias garante à própria empresa, em caso de morte de um dos colaboradores ou mesmo de um sócio, uma indenização para que sejam custeadas as despesas com a rescisão e a contratação de uma nova pessoa. “Isso ajuda na sustentabilidade do negócio diante de situações que exijam movimentações financeiras relacionadas a pessoas, principal ativo das empresas”, explica a executiva. “O seguro é um investimento com um custo programado para a empresa e que cobre imprevistos que, no dia a dia, principalmente para a micro e pequena empresa, podem desestabilizar as contas”, reforça Luciana.

Icatu Vida PME

O Icatu Vida PME é composto por três produtos: Vida em Grupo, Acidentes Pessoais Coletivos e Capital Global, que atendem as empresas de forma acessível, com parcelas mensais a partir de R$30 reais, e com com mais de 30 coberturas e assistências disponíveis, que se adequam a necessidade de cada companhia.

A quantidade de segurados na cotação pode variar de 3 a 1.000 vidas, com idade máxima de 75 anos, e capital segurado de até R$ 500 mil. Além disso, a Icatu consegue adequar o produto às necessidades do corpo funcional da empresa, como também o preço do seguro de acordo com o risco de atividade do negócio. A contratação é 100% digital, e não exige carência nas coberturas, bem como preenchimento de declaração pessoal de saúde (DPS) ou cartão proposta (CP) individual.

N.F.

Revista Apólice