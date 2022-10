HDI Seguros anuncia novo vice-presidente Comercial

A HDI Seguros anunciou a promoção de Paulo Ricardo Cesário Costa a vice-presidente Comercial em substituição a Flávio Rodrigues que, após 22 anos, está deixando a empresa. Com a movimentação, Paul Douglas Canarin, atual diretor Regional do Norte, Nordeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo, assume também a responsabilidade pelo estado de São Paulo.

Costa também atua na companhia há 22 anos e no segmento há quase 30 anos. Graduado em Direito e com MBA em Gestão Empresarial pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Com a nova missão na seguradora, o executivo deixa o cargo atual de diretor Regional do Estado de São Paulo, tendo também atuado em importantes projetos, dentre eles, a implantação da companhia no interior de São Paulo, contribuindo para o posicionamento da empresa na região.

“Estou bastante animado com as oportunidades à frente da vice-presidência Comercial da HDI Seguros. Com toda a minha bagagem, estarei muito próximo às equipes para que possamos desenvolver um trabalho de olho nas estratégias de crescimento da companhia, projetando um futuro em linha com as tendências do mercado. Soma-se a isso o estreitamento de nosso relacionamento forte com os corretores de seguros, muito atento ao dia a dia e às inovações que podemos implantar para facilitar cada vez mais o trabalho deles. Ao final, acredito que seguiremos com um espírito de inquietação, no sentido de sempre ampliar os nossos resultados, com qualidade a partir de um portfólio cada vez mais completo para os clientes”, enfatiza Costa.

Já Rodrigues liderou a equipe comercial da empresa durante todo o período em que esteve na companhia, sendo um dos principais executivos a contribuir para o desenvolvimento e crescimento da HDI no Brasil, tornando-a a 4ª maior seguradora no ramo empresarial, a 5ª maior em Automóveis e a 6ª em Residencial.

“Para mim, é um orgulho ter integrado o time da companhia por mais de 20 anos. Foram diversas oportunidades, projetos, desafios e conquistas ao lado de profissionais altamente qualificados, que dão o melhor pela empresa diariamente”, comenta Rodrigues.

Outra importante novidade é que Canarin assume também como diretor Regional do Estado de São Paulo. Com quase 40 anos de experiência, o executivo está na seguradora desde 2005, onde iniciou como gerente da filial Vitória, permanecendo até 2013. Na sequência, assumiu a diretoria regional Norte/Nordeste e, no ano passado, além dessas regiões, passou a ser o diretor responsável pelos estados do Rio de Janeiro e Vitória.

“Para mim é uma honra assumir a regional do estado de São Paulo. Estou bastante animado com a oportunidade e pronto para, junto da equipe, desenvolver ainda mais a região, aproveitando as oportunidades com nossos produtos e serviços”, explica Canarin.

“Agradecemos ao Flávio, grande profissional e amigo, pelos anos de dedicação e parceria para a construção de uma história sólida e de sucesso no mercado segurador. Também, desejamos muito sucesso ao Paulo Ricardo em sua nova missão, como vice-presidente Comercial da companhia. Da mesma forma, parabenizamos Paul Canarin pela nova responsabilidade à frente da diretoria regional do Estado de São Paulo, e desejamos que possa desenvolver um brilhante trabalho, auxiliando a empresa se fortalecer ainda mais na região. Temos certeza de que essas movimentações serão a continuidade com um novo capítulo e muitas conquistas”, afirma Eduardo Dal Ri, presidente da HDI Seguros.

