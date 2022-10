Hapvida NDI conta com mais de 7 mi de beneficiários de planos odontológicos

O Grupo Hapvida NDI alcançou a marca de 7.075.789 milhões de beneficiários de planos odontológicos. O número reforça a posição entre as líderes do mercado, com 21,15% de market share de um total de 33.447.616 milhões de beneficiários de planos odontológicos anunciados esta semana pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), com base no mês de agosto de 2022.

A construção dessa carteira foi consolidada após a fusão entre as empresas no início de 2022. De acordo com a empresa, o resultado é reflexo de um conjunto de medidas como os investimentos no setor, a fusão entre organizações de reconhecimento no mercado e a dedicação de dentistas colaboradores espalhados por todo o país.

“Estamos focados em alcançar a liderança do mercado, a partir de uma visão ampla que incentive os cuidados com a saúde bucal da população. Entendemos que quando cuidamos da nossa saúde bucal, estamos também pensando em todos os aspectos da nossa saúde, seja ela física ou mental. Por isso, o objetivo da empresa é ampliar o acesso aos serviços odontológicos de maneira integrada à oferta de planos médico-hospitalares”, explica a vice-presidente de Odontologia do Grupo, Jaqueline Sena.

Em razão do menor risco dos procedimentos odontológicos e da disponibilidade de profissionais de alta qualificação no país, o Grupo Hapvida NDI acredita na operação, exclusivamente, por meio de sua rede credenciada. “Assim, nossa atuação em planos odontológicos já abrange todos os Estados do país. A ampliação desta rede credenciada está diretamente relacionada ao crescimento da carteira de clientes e da segurança trazida pelo ganho de escala para os profissionais da área. Com isso, construímos uma cadeia de valor entre a companhia e os dentistas que é benéfica a todos, especialmente aos beneficiários pela ampla oferta e qualidade”, ressalta Jaqueline.

