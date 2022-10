Grupo Tracker registra recorde no número de instalações de rastreadores

O Grupo Tracker bateu recorde de instalações no mês de agosto. Foram mais de 13 mil equipamentos instalados no mês, em todo território nacional. O número é 86,61% mais alto do que o registrado em agosto do ano passado, 13,24% maior na comparação com o mês anterior (julho de 2022) e superior aos registrados antes da pandemia.

O diretor Comercial da companhia, Rodrigo Abbud, atribui o incremento a maior demanda de veículos nas ruas e elevação de roubos e furtos. “Isso gera, naturalmente, uma sensação de insegurança e uma necessidade de proteção. Além disso, a alta da Tabela FIPE em média em 15% fez com que a necessidade de proteção do bem se tornasse mais eminente. Em paralelo, os seguros já começam a repassar a alta de preços, fazendo com que os clientes busquem alternativas de proteção”.

Os estados que registraram maior procura por equipamentos de rastreamento e monitoramento, entre agosto de 2021 e agosto de 2022, foram: São Paulo (113,52%), Rio de Janeiro (108,37%), Ceará (83,33%), Mato Grosso (82,97%), Bahia (77,35%) e Paraná (76,28%). Nos últimos meses, o Grupo Tracker investiu na reestruturação de suas equipes comerciais e na abertura de novos pontos de instalações e capacidade de atendimento de call center para se adequar a nova realidade de demanda. “Sem dúvida, essa retomada contribui também com a economia e geração de empregos”, ressalta Abbud.

N.F.

Revista Apólice