Grupo Austral registra faturamento de R$ 1,5 bi no primeiro semestre

Em um ano no qual se dedicou aos investimentos em novas linhas de negócios e no reposicionamento de algumas operações, a Austral Seguradora e a Austral Re, operações da Austral Participações, holding do grupo, registraram resultados robustos no primeiro semestre, garantindo um faturamento 28% superior ao do mesmo período de 2021.

Os negócios de seguros e resseguros da companhia fecharam o 1º semestre com faturamento consolidado de R$ 1,5 bilhão, registrando um crescimento de 28% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido foi de R$ 32,2 milhões, apresentando uma alta considerável frente aos R$ 27,2 milhões do primeiro semestre do ano passado, com incremento de 18%. O patrimônio líquido da empresa alcançou R$ 597 milhões no encerramento do período e os ativos totais do grupo estão avaliados em R$ 5,1 bilhões.

A empresa manteve rating global de Força Financeira (FSR) B++ (bom), assim como o de Crédito de Longo Prazo (ICR de Longo Prazo) em BBB+ com outlook “positivo” atribuídos pela AM Best, uma das principais agências globais de classificação de risco. Também confirmando a qualidade das operações e da condição financeira da Austral, a S&P Global reafirmou a classificação de crédito da Austral Resseguradora e da Austral Seguradora em brAAA/estável, o nível mais elevado em sua escala nacional, em 2021.

A agência reconhece que a companhia adota em seus negócios um modelo de subscrição que avalia o perfil de cada cliente, utiliza novas ferramentas tecnológicas de precificação e avaliação de riscos, e busca permanente inovação para o aprimoramento e automação de seus processos. A nova avaliação da S&P Global deve sair até o fim do mês.

Austral Seguradora

No semestre, a Austral Seguradora registrou R$ 844,4 milhões em prêmios emitidos (+3,7%). O resultado financeiro atingiu R$ 18,1 milhões e o lucro chegou a R$ 9,4 milhões, um crescimento significativo, se comparada aos R$ 3 milhões em igual período do ano anterior.

A companhia administra R$ 2,6 bilhões em ativos e se consolidou como destaque nos principais ramos de Grandes Riscos. Mantém a liderança em Riscos de Petróleo com prêmios de R$ 732,9 milhões no período, aumento de 5,4% frente aos R$ 695,1 milhões de 2021. Em Seguro Garantia, o incremento foi de 85%, chegando a R$ 72,8 milhões. Outra linha importante que concentrou esforços da companhia foi a de Responsabilidades (D&O e E&O), com prêmios de R$ 11,2 milhões e crescimento de 36%.

O desempenho consistente se baseia na qualidade técnica da equipe de subscrição da empresa, assim como seu plano de expandir em novas linhas de negócios. “A empresa ampliou os seus investimentos em tecnologia e processos estruturados para ter um desenvolvimento contínuo e alinhado com seu planejamento estratégico de longo prazo e sua política de gestão de riscos. Esse posicionamento garante o alcance do retorno esperado em nossas carteiras”, afirma o CEO da Austral Seguradora, Carlos Frederico Ferreira.

Este ano, a empresa lançou novas apólices inteligentes para as carteiras de Riscos de Petróleo e Marine. A partir de um projeto de squad multidisciplinar, realizou um processo de imersão e uma série de entrevistas com clientes e parceiros, baseado em uma abordagem colaborativa de Design Thinking, a partir de três pilares: inspiração, ideação e implementação.

Austral Re

Com resultado recorde desde sua criação, a Austral Re obteve R$ 817,1 milhões em prêmios emitidos brutos, um aumento de 72%, frente aos R$ 473,8 milhões do primeiro semestre de 2021. O lucro líquido atingiu R$ 22,5 milhões e os ativos totais são de R$ 2,5 bilhões.

Para o CEO da Austral Re, Bruno Freire, estes indicadores demonstram que a reestruturação do portfólio foi acertada, com a descontinuidade de atuações ligadas a catástrofes climáticas e seguros agrícolas, com redução de exposição ao risco e maior incentivo à expansão das carteiras core. “Seguimos com capacidade financeira para viabilizar novos projetos e expansão de negócios no Brasil e América Latina em carteiras de potencial, como é o caso de Vida. Enxergamos como um movimento contínuo a melhoria substancial dos resultados técnicos”, avalia.

N.F.

Revista Apólice