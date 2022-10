Grupo Apisul realiza rebranding de marca

Para acompanhar a evolução do mercado, o Grupo Apisul, empresa focada em desenvolver soluções para gestão do transporte de cargas e logística, apresentou sua nova identidade visual.

Com o slogan “Nós cuidamos do caminho”, o redesenho da marca reforça o posicionamento da empresa, consolidando os valores que a guiam ao longo de sua história. Em 37 anos, a companhia atua junto de seus clientes e parceiros para oferecer produtos e serviços com inovação embarcada e que tornem a movimentação de cargas mais segura, eficiente, com menos custos e mais valor agregado.

A ampliação do mercado de atuação e público-alvo mostrou ao Grupo que havia a necessidade de mudar e de evoluir. Antes, a empresa era mais conhecida pela área de corretagem, agora havia a necessidade de mostrar todo o portfólio de produtos e serviços oferecidos, numa comunicação integrada e alinhada como o propósito. Neste cenário, o processo de rearquitetura da marca envolveu uma nova organização dos pilares que formam a base das soluções do Grupo Apisul, redefinindo o ecossistema para atuar com um hub, apresentando os produtos e serviços de forma mais clara e objetiva aos clientes.

Paulo Cunha, presidente do Grupo Apisul destaca que a empresa sempre atuou com visão estratégica para se destacar frente aos desafios do mercado. “Trabalhando junto a um time de especialistas capazes de entender as necessidades reais de clientes, desenvolvemos as soluções mais precisas para atender as demandas de negócios. A evolução da nossa marca traduz o que a empresa oferece de melhor, nos coloca como um grande parceiro de negócio”, finaliza o executivo.

N.F.

